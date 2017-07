I Tre di denari, dopo il licenziamento un futuro in Rai? Ecco dove potremmo vederli a breve

Che fine hanno fatto i Tre di Denari? Sono tantissime le fan in cerca di aggiornamenti sui concorrenti che hanno sbancato Reazione a Catena. Ora spuntano importanti aggiornamenti. I tre ex concorrenti fanno proprio sul serio: ecco in quale programma potremmo vederli a breve

di Eleonora D'Urbano - 05 Luglio 2017

Dopo Reazione a Catena e il licenziamento, i Tre Di Denari partecipano a...

Per chi proprio non riesce a smettere di pensare ai Tre di Denari eliminati da Reazione a Catena dopo ben 35 puntate, potrebbero essere in arrivo delle splendide novità. Gli amici brianzoli che ci hanno fatto sognare tra l'estate dell'anno scorso e l'inizio di quest'edizione del quiz sembrano avere tutta l'intenzione di non abbandonare il piccolo schermo e sfruttare la vasta popolarità raggiunta sui social nel migliore dei modi.

Marco, Francesco e Michael sono stati infatti licenziati per aver raggiunto il limite di assenze al lavoro, ma non si perdono d'animo e a Today hanno confessato i loro piani. A parlare è il bello dei tre, Marco Burato che, smentita categoricamente la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha fatto sapere che non disdegnerebbero di entrare nel cast di Pechino Express o in quello di Ballando con le Stelle.

“Tutti e tre siamo fan del programma, lo guardiamo e ci piace molto. Saremmo proprio felici se potessimo partecipare, anche perché amiamo viaggiare“ ha fatto sapere Burato, prima di aggiungere: “Nel tempo libero, io ballo e insegno danze caraibiche, Michele si cimenta con il liscio, mentre Francesco sa improvvisare... Ce la sapremmo cavare!“.

L'inventiva ai Tre di Denari non manca considerando il fatto che, dopo il licenziamento dalla ditta che produceva caricabatterie per cui hanno lavorato diversi anni, stanno pensando di mettere su un locale e hanno già aperto un canale Youtube in forte crescita.

Smentita la volontà di fare polemiche con il programma che oggettivamente nelle ultime puntate si era fatto più ostico per i concorrenti, sono parecchi i progetti in cantiere, a cominciare dai matrimoni di Michael e Francesco tra agosto e settembre, poi chissà dove li porterà la loro voglia di sfondare!

Se lo meritano un futuro in Rai secondo voi? Noi li appoggiamo in pieno e speriamo di vederli presto di nuovo in tv.

