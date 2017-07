Reazione a Catena, svelato il segreto: ecco cosa accade ogni sera dietro al bancone delle concorrenti

Vi siete mai chiesti cosa succede dietro il bancone dei concorrenti mentre rispondono alle domande del quiz? Dopo tante puntate di Reazione a Catena, ieri sera Amadeus non si è trattenuto ed ha 'costretto' Rosa, la ragazza de 'Gli sfoggiati' a uscire allo scoperto: le telecamere hanno mostrato tutto

di Eleonora D'Urbano - 05 Luglio 2017

Se avete mancato l’ultima puntata di Reazione a Catena, sappiate che Amadeus ha svelato un segreto di cui finora soltanto pochi eletti erano a conoscenza e finalmente ha mostrato cosa succede ogni sera dietro al bancone delle concorrenti.

A dargli una mano è stata Rosa, la ragazza del trio ‘Gli sfoggiati’, i campioni che dopo gli amatissimi ‘Tre di Denari’ stanno andando forte sia sui social che nel quiz show di Rai1. Nel gioco ‘Quando, dove, come e soprattutto perché’, la giovane laureata in Medicina ha indovinato la parola ‘pantofole’ dopo pochi indizi e Amadeus ha colto la palla al balzo per rivelare un trucchetto che usano in trasmissione: le telecamere, infatti, hanno subito inquadrato dietro al bancone le concorrenti in ciabatte e il conduttore ha chiamato Rosa a sfilare con le sue fantastiche pantofole gialle.

La foggiana si è prestata con un certo imbarazzo all’improvvisata passerella accompagnata da Amadeus che ha spiegato il motivo per cui in studio le donne non mettono i tacchi fino alla prova dell’Intesa vincente e poi del gioco finale. Le registrazioni, in effetti, durano parecchio e le ragazze hanno la possibilità di indossare delle calzature decisamente più confortevoli per non stancarsi troppo: inoltre al fine di bilanciare l’inquadratura e ovviare all’assenza dei tacchi alti, stanno in piedi su un piccolo rialzo.

Su Twitter è scoppiata la gioia e la solidarietà nei confronti delle concorrenti di Reazione a Catena, tanto che qualcuno ha scritto: “#reazioneacatena bellissime anche con le pantofole Rosa e Stefania #gliSFOGGIAti”, oppure “Vabbė dopo questa sfilata in pantofole Rosa sei ancora più bella e adorabile #reazioneacatena @GliSfoggiati” e ancora “#reazioneacatena rosa e la sfilata con le pantofole è una meraviglia!! Ahahah adoroooo #gliSFOGGIAti”.

A dire il vero alcuni attentissimi spettatori avevano già notato l’anno scorso che le ragazze di Reazione a Catena indossavano le pantofole quando le telecamere inquadravano dall’alto lo studio, ora però ci sono tutte le prove e coloro che volevano partecipare al quiz ma avevano paura di non sopportare il dolore ai piedi durante le lunghe registrazioni, non hanno più scuse!

