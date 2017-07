Reazione a catena, gli Sfoggiati eliminati: scatta la protesta sui social. 'E' una vergogna' Video - Foto

Brutto colpo per i fan di Reazione a catena: dopo i Tre di Denari, vengono elimiati gli Sfoggiati. Il pubblico non ci sta, per molti il gioco non è regolare. Scatterà un nuovo ricorso contro il programma?