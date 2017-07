Raz Degan 'silurato' da Mediaset, non si farà più Surviving Raz: ecco tutti i dettagli

Era la rivelazione del nuovo palinsesto MEDIASET ma ora si scopre che Raz Degan è stato silurato dalla tv privata. Non vedremo più Surviving Raz perchè... Qui tutte le ultime info

di Eleonora D'Urbano - 10 Luglio 2017

Divorzio a sorpresa tra Raz Degan e Mediaset, ecco perché non condurrà più Surviving Raz

Era stato annunciato con grande entusiasmo nei palinsesti Mediaset 2017/2018 Surviving Raz, un reality ambientato in Africa che avrebbe dovuto condurre Raz Degan e invece il Biscione ha silurato il sex symbol e cambiato titolo al programma di Italia 1.

Il vincitore de L'Isola dei Famosi non si sarebbe limitato al ruolo di presentatore, ma “avrà un ruolo fondamentale nella struttura del reality: il primo pericolo che i concorrenti dovranno temere, infatti, sarà proprio lui“ si leggeva su Davidemaggio.it qualche settimana fa, prima dell'inaspettata decisione dei vertici Mediaset di mettere da parte il bel tenebroso.

Smentito dunque ufficialmente il ritorno di Raz Degan in prima serata, del nuovo ‘Surviving Africa' non si sa ancora moltissimo: a partecipare alla trasmissione saranno due squadre composte da vip, sui cui nomi – ovviamente – non circolano rumors di sorta, che si affronteranno per vincere sfide estreme che il continente nero riserverà loro.

“Avevamo visioni differenti e ci siamo separati, non ha fatto le bizze” hanno così commentato i piani alti del Biscione in merito alla presa di distanza improvvisa da Raz Degan.

Dopo che il modello israeliano è stato destituito da Mediaset, chi potrebbe prendere il suo posto? Si fa il nome di Paola Barale, considerato il suo appeal mediatico e la sua passione per i viaggi, tuttavia è ancora troppo presto per sbilanciarci in ipotesi concrete. Non ci resta che capire come si evolveranno le cose per il reality estremo e se Raz Degan spiegherà più approfonditamente le ragioni del divorzio professionale dal Biscione.

