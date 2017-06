La RAI chiude L'Arena: il programma di Massimo Giletti non ci sarà più la domenica pomeriggio - VIDEO | FOTO

Ad una settimana dalla presentazione dei palinsesti Rai, il colpo di scena sarebbe dietro l'angolo e accompagna un altro succulento rumor che serpeggia tra gli addetti ai lavori da qualche tempo: Domenica In dovrebbe essere condotta da Cristina Parodi da Milano che all'occorrenza lascerebbe il giusto spazio allo Zecchino d'oro, al Gran Premio di Formula 1 o a qualche fiction nella parentesi occupata fino a qualche settimana fa da L'Arena di Massimo Giletti .

Un bel cambiamento, non c'è che dire, che metterebbe a tacere tutte quelle voci che lo davano vicino – troppo vicino – alla sua amica Barbara D'Urso e dunque a Domenica Live e Mediaset.

Da tempo Giletti invocava un miglioramento della sua posizione e finalmente sembra essere stato accontentato, così se da una parte la Rai chiude l'Arena, dall'altra per il bel Massimo c'è aria di promozione e a quanto pare sbarcherebbe direttamente in prima serata con 10-12 appuntamenti fissati al sabato.

Il talk show, che si è puntualmente occupato di problemi sociali e politici, ha esordito nell' edizione 2004-2005 di Domenica In condotta all'epoca da Mara Venier, Paolo Limiti e lo stesso Giletti che progressivamente acquistò una certa indipendenza dal contenitore domenicale di Rai1 diventando un appuntamento a se stante con gli spettatori.

Secondo un'indiscrezione di Blogo, la RAI ha deciso di chiudere lo storico programma di Massimo Giletti. Dunque, non vedremo più la domenica pomeriggio Giletti nel suo salotto a parlare di politica o dei problemi sociali del paese. La scelta drastica di chiudere il talk show è dovuta al fatto che...

