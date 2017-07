Lascia lo studio, scatta la rivoluzione a 'La Prova del Cuoco'

Una vera e propria rivoluzione sta per scatenarsi sulla Prova del Cuoco: a partire dall'11 settembre i fan di Antonella Clerici troveranno un'incredibile novità nel loro programma tanto amato. Ecco cosa succederà in studio

di Francesca Demirgian - 06 Luglio 2017

È tutto pronto, o quasi, per la prossima edizione de La Prova del Cuoco, in partenza subito dopo l'estate e, precisamente, l'11 settembre. Al timone della trasmissione “casalinga” del mezzogiorno di Raiuno ci sarà sempre l'amatissima Antonella Clerici, accanto a lei resterà Anna Moroni, ma, a parte queste due conferme, quella di settembre 2017 sarà un'edizione de La Prova del cuoco tutta rinnovata.

A cambiare, secondo alcune indiscrezioni, sarà lo studio, la grafica e il logo ufficiale della trasmissione di Raiuno. Sembra che lo show culinario diventerà più elegante e ricercato, senza perdere il suo animo nazionalpopolare e casalingo però, che è il vero fiore all'occhiello de La Prova del Cuoco. Le varie parti in cui il programma del mezzogiorno di Raiuno si divide, diventeranno più omogenee; rimarrà la rubrica Il Campanile, ma non sarà l'unica parentesi in cui si parlerà di gastronomia italiana e specialità culinarie nostrane.

Nell'edizione 2017-2018 dello show cooking condotto da Antonella Clerici, a cambiare saranno anche i giurati della Gara dei cuochi e gli esperti di cucina che si alterneranno nelle varie puntate.

Ma la vera novità de La Prova del Cuoco 2017-2018, sarà un'altra: la trasmissione uscirà anche dallo studio, per portare nelle case degli italiani la gastronomia del nostro Paese. Anna Moroni sarà la prima a lasciare Cinecittà per incontrare tante realtà culinarie nostrane.

Insomma, Antonella Clerici tornerà su Raiuno con tantissime novità per la felicità dei suoi numerosi fan. E, intanto, per la solare conduttrice di Legnano si parla anche di una possibile conduzione di Sanremo 2018, ma su questo non ci sono ancora conferme.