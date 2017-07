Polemiche a The Winner is: il vincitore Salvatore divide il pubblico e scoppia la bufera

E' andata in onda la finale di The winner is e le polemiche non sono mancate. Al centro della bufera il vincitore Salvatore che con il suo atteggiamento e il modo di cantare ha diviso il pubblico: c'è chi parla di raccomandazione e chi, invece, osanna il cantante... Ecco cosa è successo durante la puntata

di Eleonora D'Urbano - 14 Luglio 2017

The Winner is, trionfa Salvatore ma il popolo del web non ci sta: è successo ieri sera

Ieri 13 luglio si è disputata la finale di The Winner Is, il talent condotto da Gerry Scotti su Canale 5 affiancato da Mara Maionchi e Alfonso Signorini nei panni di giurata e opinionista: a sbaragliare la concorrenza è stato Salvatore Lampitelli, cantante 31enne proveniente dalla provincia di Napoli che si è aggiudicato il montepremi di 150mila euro battendo prima Alessandro Canino (ha vinto 35mila euro) e poi i Blonde Brothers (fermi a 50mila).

Sono tuttavia scattate immediatamente aspre critiche nei confronti dell'artista partenopeo che ha diviso il pubblico e il popolo del web con il modo di porsi sul palco di The Winner Is e lo stile canoro. Su Twitter volano infatti commenti di spettatori entusiasti che concordano con la sua vittoria, ma anche cinguettii al vetriolo che accusano Salvatore Lampitelli, in arte Sabba, di aver stonato.

“Se non vince Salvatore, veramente è uno scandalo! #thewinneris” ha fatto sapere un utente parteggiando apertamente per lui, “Chi dice che Salvatore non è bravo a settembre, per il mese dell'udito, andasse a farsi vedere! #thewinneris” ha aggiunto un'altra fan.

Al contrario c'è chi tuona: “Salvatore stonato e senza fiato. Preferivo il suono chiaro della voce di Canino, senza dubbio! #thewinneris” e chi rilancia: “Salvatore parla troppo x i miei gusti #thewinneris” .

È senza dubbio un bene che il vincitore di The Winner Is sia in grado di smuovere l'opinione pubblica così che non cada facilmente nel dimenticatoio e chissà, magari riesca davvero a vivere di musica una volta per tutte.

