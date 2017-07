Piero Angela senatore a vita? No grazie! La dichiarazione dal retrogusto amaro

Piero Angela, vicino ai novant’anni, risponde con un drastico no alla proposta fatta in questi giorni. 'Grazie, sono molto lusingato, ma lasciatemi stare': queste sono le parole del noto conduttore scientifico in un’intervista al Corriere della Sera. La reazione sui social è immediata

06 Luglio 2017

Piero Angela, prima la preoccupazione poi la solidarietà dagli spettatori: secco no alla proposta di diventare senatore a vita

Ancora boom di ascolti per la puntata di Superquark andata in onda su Rai1 martedì 5 luglio tanto che a pochi minuti dall’inizio del programma, l’hashtag su Piero Angela è balzato tra le tendenze di Twitter.

Vedere il nome dell’amatissimo conduttore tv tra gli argomenti più gettonati sui social ha fatto subito pensare al peggio, ma gli spettatori possono dormire sonni tranquilli e alla soglia dei 90 anni Piero Angela continua a darci grandissime soddisfazioni.

“Ho visto #PieroAngela nei TT e ho avuto un momento di panico. Stiamo calmi” ha infatti commentato una ragazza allarmata, “Sono una persona semplice: vedo Piero Angela in tendenza, rischio l'infarto. #PieroAngela” ha aggiunto un’altra spettatrice.

Il quotidiano Il foglio si è fatto promotore in questi giorni di un appello al Presidente Mattarella per la sua nomina a senatore a vita. La stima che tutti noi riponiamo nel divulgatore scientifico è immensa e ancor di più per la serietà, l’onestà morale e intellettuale e la professionalità con cui ci ha aiutati a crescere in più di 60anni di attività, ma la proposta è stata nettamente rifiutata dal diretto interessato che al Corriere della Sera ha fatto sapere:

“Io senatore a vita? Grazie, ma non fa per me. La politica è troppo litigiosa, nessun progetto va avanti. Ho scritto al direttore Claudio Cerasa: grazie, sono lusingatissimo, ma lasciatemi stare, desidero continuare col mio lavoro“.

Pienamente condivisa sul web la scelta di Piero Angela di non mischiarsi con la classe dirigente e di continuare a servire il nostro paese attraverso la cultura nonostante non venga premiato “il merito, il valore, l’autentica capacità”.

Poi l’affondo pesante: “Se le maggioranze cambiano continuamente, si litiga e si parla solo di legge elettorale, nessun progetto vero diventa possibile“. Con queste parole Piero Angela ha conquistato di nuovo i suoi ammiratori che su Twitter lo hanno elogiato per la sua integrità.

“#PieroAngela: "Io Senatore a vita? No, preferisco servire lo Stato con la cultura". In un Paese in cui SERVIRE e CULTURA sono termini ignoti”, “"Io senatore a vita? No grazie, la politica non fa per me!" L'Italia sarebbe un bellissimo posto se fossero un po' tutti #pieroangela”, “Chiedere a #PieroAngela di fare il senatore a vita è come chiedere a Dio di fare il prete. Lui divulga duro al di sopra di tutti” oppure “#PieroAngela rifiuta l'incarico di Senatore a vita Perché sa di meritare quello di "Signore delle Galassie” sono soltanto alcuni dei commenti sul secco NO alla nomina di senatore a vita che hanno accompagnato la puntata di Superquark su Rai1.

