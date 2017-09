'Manco in tv da cinque anni', Antonella Elia in lacrime dopo lo scontro con 'i compositori'

Durante la discussione scoppiata con Achille Lauro de 'i compositori', Antonella Elia rivela il vero motivo della sua assenza in tv da cinque anni. Ecco ciò che ha detto nell'ultima puntata di Pechino Express

di Eleonora D'Urbano - 28 Settembre 2017

SHARE

Che sarebbe questa edizione di Pechino Express se non ci fosse Antonella Elia? L'attrice, in coppia con la personal trainer Jill Cooper, sta dando del filo da torcere agli altri concorrenti del reality on the road di Rai2, ma pare aver trovato pane per i suoi denti. Gli ultimi arrivati, i #compositori Edoardo e Lauro, infatti, hanno vinto la prova vantaggio contro le #caporali mandando su tutte le furie la Elia.

ANTONELLA ELIA E QUEL GROSSO RIMPIANTO: "HO SBAGLIATO A LASCIARE LA TV, ADESSO NON..."

Oltre alla sconfitta, Antonella ha dovuto subire gli sfottò dei giovani rivali che l'hanno profondamente ferita quando le hanno detto di essere sparita dalla tv e di aver scelto Pechino Express per tornare ad avere un po' di visibilità.

La risposta piccata non si è fatta attendere: “Io faccio televisione da 30 anni e tu sei nato ieri e forse sparisci domani. Abbello!” e ancora “Smettila di minacciarmi che ti stacco le treccine una ad una” riferita allo spavaldo Lauro.

“Stai attento che Antonella Elia te le strappa veramente le treccine. Aida Yespica porta ancora le extensions. #pechinoexpress” ha ironizzato un utente a proposito dell'uscita poco sportiva della concorrente dopo aver perso la prova vantaggio.

L'ex valletta di Mike Bongiorno poi ha avuto un crollo davanti alle telecamere e in lacrime ha confessato: “Io sono fuori dalla televisione da cinque anni, ho fatto teatro perché io non voglio fare l'ospite televisivo”. Confortata da Jill, ha ragionato sulle accuse mosse dal compositore con le treccine e ha sostenuto: “Mi hanno detto ‘Tu sei venuta qua per farti vedere in tv', cog***ne tu cosa sei venuto a fare?!”

Sul web, tanti spettatori la adorano per la sua schiettezza e sì, anche perché – come ha evidenziato Costantino della Gherardesca – rosica parecchio! Ma questo è proprio il bello di Antonella Elia…

'TU TE NE FOTTI', MIKE BONGIORNO E IL FURIBONDO LITIGIO CON ANTONELLA ELIA