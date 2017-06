Lutto nel mondo dello spettacolo, morto Paolo Limiti: ecco di cosa era malato

E' morto a 77 anni il famoso critico e conduttore Paolo Limiti. Il popolare paroliere ha lasciato un vuoto nel mondo della musica e della tv. In tanti hanno ricordato la sua scomparsa: Justine Mattera, la sua ex compagna, gli ha lasciato su Instagram un messaggio speciale

di Eleonora D'Urbano - 27 Giugno 2017

Addio Paolo Limiti, il gentiluomo della tv si è spento oggi 27 giugno 2017

Se n'è andato un altro pezzo della nostra tv: Paolo Limiti è morto a 77 anni, si è spento oggi nella sua casa di Milano dopo aver combattuto contro un tumore che lo aveva colpito un anno fa ad Alassio, all'improvviso.

A darne per prima il triste annuncio su Instagram è stata l'amica di sempre Mara Venier che ha commentato una foto insieme ricordando: “Quanto ci siamo voluti bene…quanto mi mancherai”. L'ex moglie Justine Mattera (2000-2002) gli ha reso omaggio sui social rivolgendogli un tenero pensiero: “Sembra ieri. A te che mi hai creato una carriera. Love You”.

Immenso paroliere per Mina (La voce del silenzio, Bugiardo e Incosciente), Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, e ancora Mia Martini o Al Bano e Romina Power, amante di Sanremo e dei suoi retroscena, grande conoscitore del piccolo schermo ed elegante affabulatore, Paolo Limiti nacque a Milano l'8 maggio 1940 e già a soli 24 anni debuttò come paroliere per Jula De Palma, prima di entrare in Rai grazie a Luciano Rispoli che lo notò subito.

Degno di nota il lungo sodalizio artistico con Mike Bongiorno, con cui collaborò come autore tv in Rischiatutto – realizzò lui le domande per i concorrenti tra il 1970 e il 1974 – per poi di dedicarsi alla tv commerciale come produttore televisivo di Telemontecarlo.

L'appuntamento fisso in tv con le signore over 50 gli ha regalato grandi soddisfazioni ai tempi di ‘Telemenù', ‘Ci vediamo in tv', ‘Alle due su Raiuno'.

Difficile comunque da incasellare il genio multiforme di Paolo Limiti, ma certamente possiamo riconoscergli la bravura nell'aver saputo creare un clima amarcord in tutto ciò che portava la sua firma: amava il gossip elegante e metteva a parte il pubblico di curiosità e aneddoti su amiche star come Lyz Taylor, Gina Lollobrigida, Silvana Pampanini o Sharon Stone, senza mai scadere nel kitsch.

Paolo Limiti ha ingentilito con il suo sorriso un ambiente spesso troppo rozzo e ora che è morto resta la sensazione di profonda nostalgia – quasi di magica malinconia – nei confronti di un personaggio di grande spessore culturale e artistico come è stato.

Solo pochi minuti fa, anche Mina ha voluto dedicare un pensiero speciale su Twitter a Paolo Limiti

