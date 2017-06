Paolo Bonolis si appresta a lasciare Mediaset, anche se solo per una sera, per approdare in Rai

Negli ultimi tempi accade sempre più di frequente vedere noti personaggi tv passare da una rete all’altra anche solo per delle ospitate in programmi di amici del mondo dello spettacolo o per condurre serate speciali. Ora tocca a Paolo Bonolis che presto vedremo su Rai1. Ecco cosa condurrà

di Eleonora D'Urbano - 14 Giugno 2017

Paolo Bonolis lascia Mediaset e torna in Rai. Ecco quando lo vedremo in tv per un evento speciale

Quante volte abbiamo letto che Paolo Bonolis era pronto a lasciare Mediaset per tornare in Rai e poi la notizia si è rivelata infondata? Non si contano più, ma adesso pare essere finalmente concreta la possibilità di vederlo approdare di nuovo a Viale Mazzini, anche se soltanto per una sera.

Sempre più spesso, personaggi che appartengono notoriamente al Biscione fanno una capatina in Rai e viceversa – vedasi Maria De Filippi a Sanremo! – e sembra giunto anche per l'amatissimo conduttore di Avanti un altro il momento per apparire su Rai1.

Non parliamo del Festival, è ancora troppo presto per fare pronostici sui conduttori della prossima edizione, ma di un evento altrettanto speciale. Paolo Bonolis dovrebbe infatti condurre il concerto di Vasco Rossi che si terrà il 1° luglio al Modena Park: uno show da record mondiale, con 220mila biglietti venduti, un palco da 150 metri, 5 schermi enormi e 29 torri di ritardo del suono per consentire un'acustica perfetta dal più vicino al più lontano dei fan del rocker di Zocca.

Il concertone di Vasco Rossi celebra i suoi 40 anni di carriera e sarà trasmesso anche in 140 cinema d'Italia: pare che sia stato il Komandante a chiedere a Viale Mazzini di chiamare Paolo Bonolis per la lunga diretta che sarà intervallata da testimonianze e ricordi di amici e colleghi del grandissimo Blasco.

Le trattative tra Mediaset, Paolo Bonolis e la Rai sembrano destinate a concludersi nel migliore dei modi, tuttavia non vi è ancora alcuna ufficialità in merito. Siamo sicuri che vedere Paolo su Rai1 a commentare i più grandi successi di Vasco Rossi possa essere la mossa giusta per i vertici di Viale Mazzini dopo le pesanti critiche ricevute sulla scelta dei commentatori di altri show come il concerto di Ariana Grande in favore delle vittime di Manchester.

