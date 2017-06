Paola Perego torna in Rai dopo la chiusura di Parliamone sabato. Cosa farà la conduttrice?

Sembra che Paola Perego sia pronta a tornare in Rai in seguito alla chiusura in fretta e furia di Parliamone sabato dopo il servizio sulle donne dell’est. Pace fatta tra la conduttrice e Viale Mazzini: un tweet di Lucio Presta svela come stanno le cose. C’è lo zampino del nuovo direttore generale Mario Orfeo?

di Eleonora D'Urbano - 16 Giugno 2017

Paola Perego torna a Rai1, presto di nuovo in onda. La notizia di poco fa

Ci stavamo chiedendo in molti se il terremoto fronteggiato dalla Rai portasse presto ad un nuovo corso, e così – a quanto pare – è stato. Dopo le dimissioni di Antonio Campo dall'Orto e il rimpiazzo di Mario Orfeo al suo posto, e chiarita la questione sul tetto agli stipendi elargiti da Viale Mazzini, ora attendiamo con ansia il ritorno di Paola Perego in Rai e dalla porta principale.

Ebbene, è datato oggi 16 giugno, ore 8.30, un tweet dell'agenzia Arcobaleno 3 di Lucio Presta in cui leggiamo:

“Felici perché RaiUno ha scelto di riprendere il rapporto professionale con Paola Perego dopo un momento di ‘straordinaria follia”.

La storica conduttrice in forze a Mamma Rai era stata bruscamente allontanata dalla tv in seguito alla messa in onda di un servizio sulle donne dell'est nella trasmissione ‘Parliamone sabato', immediatamente chiusa tra mille polemiche.

A nulla, almeno all'inizio, sono valsi gli appelli e i messaggi di solidarietà dei colleghi tanto che era stata negata alla Perego persino un'ospitata a Made in Sud, ma ora è giunto il momento di riprendersi ciò che le spetta e tornare a far compagnia a tanti spettatori che in questi mesi di esilio forzato hanno sentito la sua mancanza. Che ci sia lo zampino proprio del neo eletto Orfeo nella riabilitazione della moglie di Presta?

Il tempismo risulta in effetti leggermente sospetto, tuttavia, al di là delle illazioni, ci si domanda cosa farà la conduttrice quando tornerà a Rai1 in autunno.

I direttori di rete hanno inoltrato le loro proposte al CdA della Rai e in attesa della presentazione dei palinsesti fissati per il 28 giugno, le notizie arrivano col contagocce: si vocifera che Paola Perego possa tornare a condurre una striscia quotidiana dalle 14, ma attendiamo conferme in merito.

