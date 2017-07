Palio di Siena, la giornalista Annalisa Bruchi non riesce a trattenere l'emozione: ecco cosa accade

Colpi di scena e momenti di tensione durante la diretta del Palio di Siena del 2 luglio: la giornalista non riesce a trattenere l'emozione durante la telecronaca, poi si scopre che...

di Eva Santonico - 03 Luglio 2017

SHARE

Assurdo cos'è successo durante il Palio di Siena del 2 luglio e cosa ha fatto Annalisa Bruchi in diretta su Rai2

Il Palio di Siena del 2 luglio 2017 è stato vinto dalla contrada della Giraffa con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio in sella a Sarbana: un triplete di tutto rispetto per il fantino che nei due tornei precedenti del 2016 ha portato alla vittoria la Lupa.

A commentare la coloratissima festa in Piazza del Campo a Siena, Maurizio Bianchini e Annalisa Bruchi che non ha trattenuto l'emozione quando Scompiglio, pericolosamente minacciato dall'Aquila per buona parte della gara, ha superato il traguardo per primo.

La giornalista senese, appartenente alla contrada della Giraffa si è fatta prendere da un eccessivo entusiasmo che sui social gli spettatori non hanno affatto gradito e, rapita dalla foga, non si è nemmeno resa conto che spesso parlava sopra al collega o lo interrompeva nella telecronaca del Palio.

“I commentatori Rai che parlano uno sopra l'altro sono fantastici! Grazie! #PaliodiSiena @RaiDue” ha infatti cinguettato Carlo, seguito dall'Avvelenata che ha fatto sapere: “Vorrei avere la dialettica dei commentatori del #PaliodiSiena che riescono a parlare del nulla più assoluto per 3 ore come se niente fosse”.

Annalisa Bruchi direttamente dal suo profilo Facebook ha definito il Palio di Siena del 2 luglio da sogno, tuttavia prima di giungere al termine della tradizionale manifestazione toscana, ci è voluto un bel po' di tempo: ad attirare l'attenzione di migliaia di persone ci ha pensato Tornasol, il cavallo esordiente della Tartuca che non ne voleva sapere di infilarsi tra i canapi insieme agli altri.

La mossa e le contrattazioni sono durate circa un'ora tra andirivieni continui prima che si potesse dare il via alla gara: alla fine Tornasol ha abbandonato il Palio lasciando la piazza gremita di gente e bandiere e facendo così slittare il tg2 di circa mezz'ora.

Leggi anche La Rai chiude il programma 'Torto o Ragione'? L'addio di Monica Leofreddi

5 hours for these 90 seconds #paliodisiena @lucy_mcmahon @claudiabianca_levi @dakrisand Un post condiviso da Jason Pohl (@jpohl) in data: 3 Lug 2017 alle ore 00:14 PDT

Fotogallery@Social