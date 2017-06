“Non posso essere accusato di flop”, Gigi D'Alessio dice addio a Made in Sud

Il nuovo arrivato Gigi D'Alessio lascia la nave prima che affondi: 'Non rifarò Made in Sud' ha riferito in conferenza a Roma. Il cantante che ha debuttato nel ruolo di presentatore al posto di Gigi e Ross non si sente colpevole del flop del programma che rischia di non andare in onda il prossimo anno.

di Gianna De Santis - 13 Giugno 2017

Gigi D'Alessio non ci sta a prendersi tutta la colpa del flop di “Made in Sud”, il programma comico di Rai Due che rischia di chiudere in maniera definitiva.

Il cantante napoletano era stato chiamato per affiancare Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci, dopo che Gigi e Ross erano approdati a “Furore” con Alessandro Greco.

La comicità di “Made in Sud”, in onda dall'Auditorium Rai di Napoli, questa volta non ha ottenuto gli ascolti che ci si aspettava. Un calo continuo che non ha premiato né la conduzione di Gigi D'Alessio, né il grande sforzo di mettere in tv una squadra di cinquanta comici.

QUEL POST VERITA' DI GIGI E ROSS SULL'ADDIO A MADE IN SUD E IL RETROSCENA DELLA SCELTA DI GIGI D'ALESSIO

Durante una conferenza stampa il cantante ha ribadito che non rifarà “Made in Sud": «C'era una squadra di comici già fatta, io devo circondarmi di persone che conosco». Non ha, però, scartato del tutto l'ipotesi di tornare a fare qualcosa in televisione.

Il programma comico tornerà in tv il prossimo 5 luglio con una puntata speciale, ma quanto pare Gigi D'Alessio non ci sarà. Già un mese fa a Radio Marte, l'artista partenopeo aveva sottolineato che la Rai lo aveva chiamato perché il programma stava chiudendo. «C'era solo un anno di contratto, ma io dissi che non essendo un presentatore potevo solo invitare ospiti e cantare. Mi hanno dato carta bianca» ha spiegato.

Gigi D'Alessio, durante la conferenza, ha anche sottolineato la forte contro programmazione con cui lo show di Rai Due si è dovuto confrontare (partite di calcio e l'Isola dei Famosi). E ha aggiunto: «Sono un marinaio che si è aggiunto alla ciurma, non posso essere accusato di un flop, io che faccio 10 minuti in un programma di tre ore».

Probabilmente anche in Rai si aspettavano un rendimento migliore da parte del programma affidato a Gigi D'Alessio, visto che il cantante poteva contare su comici come Arteteca, Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Nello Iorio, Gino Fastidio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, Maria Bolignano, Mino Abbacuccio. Non ha funzionato nemmeno la novità di questa edizione: una super band di 8 elementi.

Eppure altri programmi quest'anno hanno fatto la fortuna di Rai Due, come lo show di Mika e la fiction “La porta rossa”. Già il debutto di “Made in Sud” non era stato fortunato con 1 milione 554 mila spettatori e il 6.96 di share ma le serate successive hanno fatto ascolti peggiori, lasciandosi superare anche da Chi l'ha visto?

Insomma, non ci resta che aspettare il 5 Luglio e vedere se Gigi e Ross torneranno al timone di Made in Sud per riportare la nave di comici verso la terra degli ascolti persa di vista da un po' di tempo…