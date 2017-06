Musicultura 2017 interrotto bruscamente, Fabrizio Frizzi sfumato e il web si ribella

Musicultura 2017 su Raiuno in prima serata è stato valutato positivamente dal pubblico che ha apprezzato la volontà di puntare sulla musica d'autore. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto e il programma viene interrotto bruscamente mentre suonava Matthew Lee: ecco cosa è successo

di Eleonora D'Urbano - 26 Giugno 2017

Musicultura 2017, web indignato: finale interrotto per...

Trasmesso per la prima volta in 28 edizioni in prima serata su Rai1 e in contemporanea su Rai Radio 1, Musicultura 2017, il festival della canzone popolare e d'autore condotto da Fabrizio Frizzi dall'Arena Sferisterio di Macerata ha visto trionfare il giovane Mirkoeilcane tra i 4 finalisti del prestigioso concorso.

Con ‘Per fortuna', il cantautore si è aggiudicato un premio in denaro di 20mila euro e ha battuto, a fronte di una selezione su 800 candidati, i tre rivali arrivati all'ultimo step: Alessandro Sipolo, Francesca Sarasso, Francesco Papageorgiou.

Tanti gli ospiti prestigiosissimi che hanno calcato il palco dell'Arena sfidando la pioggia e che hanno regalato ai finalisti preziosi consigli: da Simone Cristicchi che si è emozionato insieme a loro come 12 anni fa quando vinse Musicultura a Roberto Vecchioni che ha assecondato le loro aspirazioni con ‘Sogna ragazzo sogna', Ron ha reso omaggio a Macerata sulle note di ‘Una città per cantare' e Matthew Lee ha reinterpretato Edoardo Bennato sul finire della trasmissione.

Peccato che proprio in quei momenti, Musicultura 2017 è stato bruscamente interrotto per dare la linea a Porta a Porta di Bruno Vespa: Fabrizio Frizzi, che per tutta la serata ha dovuto tenere un ritmo sostenuto e dinamico, a malapena ha avuto il tempo di fare i saluti finali con i dovuti ringraziamenti e sul web la scelta di tagliare è stata fortemente criticata.

“#Musicultura2017 @RaiUno Avete sfumato, anzi, ghigliottinato il finale con @MatthewLeeMusic vergognatevi”, “Non ci credo, avete sfumato #Musicultura2017 senza nemmeno far salutare Frizzi. E tutto questo solo per Vespa? Che poracciata” o “La scaletta con questo ritmo serrato l'ha scritta Carlo Conti? No, semplicemente tra un'ora bisogna dare la linea a Vespa #Musicultura2017” sono soltanto alcuni dei tweet di protesta contro la brusca interruzione in diretta di Musicultura 2017: apprezzatissima, invece, la scelta di Viale Mazzini di puntare su programmi di qualità e sulle canzoni d'autore, peccato che i tempi televisivi siano sempre tiranni.

