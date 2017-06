Morgan contro Saviano: ecco il 'trucco' dell'autore di Gomorra svelato dal cantante dei Bluvertigo

Morgan e Saviano si sono ritrovati nel programma "Amici", di Maria De Filippi e proprio durante la registrazone della puntata che il cantante dei Bluvertigo ha visto un 'trucco' usato dall'autore di Gomorra e punta il dito contro di lui. Ecco cosa ha svelato Morgan su Saviano.

di Giuseppe Guarino - 13 Giugno 2017

SHARE

Morgan, nome d'arte di Marco Castoldi, lo conosciamo tutti: un artista istrionico ma polemico, capace di capitalizzare l'attenzione su di sé per il suo essere sempre un tipo fuori dalle righe.

ROBERTO SAVIANO E LE PESANTI ACCUSE PER IL SUO ULTIMO LIBRO: ECCO COSA E' STATO SCOPERTO

Qualche tempo fa, dopo aver annunciato il secondo scioglimento del suo storico gruppo, i Bluvertigo, era entrato nel cast di Amici di Maria De Filippi come coach della squadra bianca. Tutti ricordiamo come è finita: prima i dissapori con i ragazzi e la produzione e poi il successivo allontanamento dal programma dopo solo quattro puntate, nel quale è stato sostituito da Emma Marrone.

Ora, in un'intervista rilasciata a Linkiesta, il buon Morgan sputa fuoco e fiamme nei confronti di un altro personaggio conosciuto negli studi di Amici. Nelle sue dichiarazioni, infatti, il cantante se la prende nientepopodimeno che con Roberto Saviano, svelando un piccolo segreto del giornalista campano: «quando parlava lui tutti zitti ad ascoltare, io non facevo in tempo ad aprir bocca che tutti mi fischiavano. Ma Saviano parla col gobbo. Io dentro di me dicevo, volevo gridargli: "Levategli il gobbo! Levategli il gobbo!". Chissà che cavolo avrebbe detto senza».

Il gobbo, ossia un copione già scritto, è il nome in gergo di quello schermo posto dietro alle telecamere sul quale scorrono i testi da ripetere in trasmissione. Ebbene, l'autore di Gomorra ne avrebbe fatto ampiamente uso durante le apparizioni al serale di Amici. Morgan, maestro d'improvvisazione e di oratoria, ha dimostrato di non gradire troppo questa scelta: «Io non ho mai avuto il gobbo perché so sempre di cosa parlo. Al massimo ho la gobba, quella sì. Ma il gobbo almeno no».

Ma pur svelando il piccolo segreto di Saviano e mostrandosi risentito verso un pubblico «che avevo contro”, il cantante stempera anche i toni quando parla della padrona di casa, Maria De Filippi: «una persona davvero illuminata, colta e assetata di cultura. Umanamente, mi spiace molto per come è andata a finire».