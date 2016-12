Hanno sorpreso, commosso ed emozionato il pubblico. Ecco le serie tv trasmesse dalla rai che verranno ricordate di questo 2016. Qual è stata la vostra preferita?

di Eleonora D'Urbano - 30 Dicembre 2016

Quali sono secondo voi le migliori serie tv della Rai del 2016? Alla fine dell’anno è sempre tempo di bilanci, noi vi lanciamo questo spunto su cui riflettete. Indubbiamente a Viale Mazzini è stato fatto uno sforzo titanico per competere con Sky, Mediaset, Netflix e le altre piattaforme web e proporre agli spettatori prodotti nuovi, di altissima qualità e con cast acchiappa-ascolti. Secondo noi la missione è riuscita! Ecco le 5 migliori serie tv della Rai del 2016, ma voi fateci sapere se aggiungereste o togliereste qualcosa dalla lista.

La serie evento dell’anno è certamente I Medici, una produzione internazionale con protagonista assoluto il bravo e bello Richard Madden, ex Robb Stark de Il trono di Spade. Ci sono state diverse inesattezze storiche e incongruenze, ma gli ascolti parlano chiari e con circa 6 milioni di spettatori sintonizzati su Rai 1 ad ogni puntata, ha vinto la sfida con i diretti competitor.

Finisce nella lista delle migliori serie tv della Rai del 2016 anche La mafia uccide solo d’estate, tratta dall’omonimo film di e con Pif che ha unito pubblico e critica. La seconda stagione è già in cantiere e dopo la richiesta a gran voce da parte del pubblico, gli autori dovranno affrettarsi per accontentare i fan della serie. Lo Urban Post tra le migliori serie tv della Rai del 2016 inserisce anche Braccialetti rossi 4 e Un Medico in famiglia 10. Ormai due capisaldi della serialità della tv pubblica, sia la fiction sui ragazzi malati di cancro che quella sulle vicende della famiglia Martini ha regalato davvero grandi emozioni agli spettatori sconvolti per esempio dalla morte di Nina o dalla scoperta che Annuccia non era figlia di Lele.

Anche L’allieva, con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, ha riscosso un buonissimo successo e la goffaggine del personaggio interpretato dall’attrice de I cesaroni – era una specializzanda di Medicina Legale – ha fatto colpo anche sul suo impassibile mentore. A proposito di Lino Guanciale, noi aggiungiamo alle migliori serie tv della Rai del 2016 anche Non dirlo al mio capo: Guanciale ha vestito i panni di un severo avvocato alle prese con una bizzarra praticante interpretata da Vanessa Incontrada. Altri suggerimenti?

