Michelle Hunziker e il marito insieme in un programma tv con Maria De Filippi? Ecco cosa accadrà su Canale 5

di Eleonora D'Urbano - 26 Luglio 2017

Rispetto a tante altre coppie famose dello showbiz, Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi ci tengono a preservare la loro privacy e quella della loro famiglia centellinando le uscite insieme e le apparizioni pubbliche. Ma le cose potrebbero ben presto cambiare considerato che lo stilista pare essere pronto a combattere la sua ritrosia per le telecamere.

Il settimanale Chi, infatti, lancia una appetitosa anticipazione sulla prossima stagione televisiva targata Canale 5 e rivela che Maria De Filippi sarebbe riuscita a mettere a segno un bel colpaccio.

Queen Mary ha fatto sapere al magazine diretto da Alfonso Signorini che ha grandi progetti per i suoi programmi: ha dapprima confessato che starebbe pensando ad una versione Vip di Temptation Island, poi ha smentito le voci sul trono gay e infine ha fatto i nomi di alcuni ospiti speciali che parteciperanno alla 21° stagione di C'è posta per te.

Oltre all'amatissimo Patrick Dempsey, la signora della tv sembrerebbe essere riuscita a convincere anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: se ciò fosse confermato, sarebbe la sua prima apparizione in tv.

La conduttrice di Striscia e suo marito per ora si godono le vacanze insieme e guardano crescere le piccole Sole e Celeste, non danno alcun segno di cedimento – anzi – il prossimo 10 ottobre festeggeranno 3 anni di matrimonio e c'è chi è pronto a giurare che la coppia stia pensando ad allargare ancora la famiglia. Vedremo se intanto esaudiranno le richieste di Maria De Filippi a cui – lo sanno tutti – è davvero difficile dire di no.

