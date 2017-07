Mediaset sospende Una vita: addio prime time per la soap spagnola

Visti gli scarsissimi risultati in termini di Auditel, la soap viene rimossa dal prime time della domenica sera e torna nel pomeriggio di Canale 5, dove in passato ha battuto anche i record di ascolto di Beautiful.

di Francesca Di Belardino - 13 Luglio 2017

Mediaset ha deciso di sospendere la programmazione in prima serata di Una vita, la telenovela spagnola che va in onda dal 2015 su Canale 5: i risultati in termini di Auditel sono stati infatti molto scarsi e sono precipitati quando dalla seconda serata domenicale (con il traino de Il Segreto) era passata in prime time.

L'ultimo dato, circa il 9% di share, ha decretato la fine dell'esperimento: la soap spagnola, titolo originale Acacias 38, non è adatta alla domenica sera nè al prime time, e deve quindi riprendere posto nel pomeriggio di Canale 5, dove in passato ha ottenuto invece grandi risultati superando in ascolti anche l'inossadibile Beautiful.

La soap è giunta ad un momento topico e sono molti gli avvenimenti molto attesi che stanno per verificarsi, dando una svolta alla trama: la morte di Oliva, amante della dark lady Cayetana e il matrimonio tra il protagonista Mauro e la fidanzata Humildad, con conseguente allontanamento dell’uomo dall’amata Teresa, solo per citare i più importanti.

Una vita aveva tutte le carte in regola per affascinare il pubblico italiano e così è stato, comprese alcune affinità con Il Segreto: la stessa autrice, Aurora Guerra, e un attore in comune, Iago Garcia. Non si tratta di un prodotto a basso costo, ma è anzi girato su due set diversi, allestiti su una superficie complessiva di 2600 mq, un record assoluto per una soap opera.

Al posto di Una vita, nella domenica sera di Canale 5 andranno in onda alcuni film: il 16 si parte con La papessa.

