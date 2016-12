Masterchef Italia 6, scoppia la bufera per i 20 concorrenti scelti nella puntata del 29 dicembre 2016

Nella puntata del 29/12/2016 sono stati scelti i 20 concorrenti di Masterchef Italia 6. Scoppiata la bufera per la clamorosa eliminazione della concorrente Carlotta e il salvataggio di Michele: ecco cosa è successo

di Eleonora D'Urbano - 30 Dicembre 2016

SHARE

È stata formata la masterclass di Masterchef Italia 6: nella puntata andata in onda il 29 dicembre 2016 su Sky UNO HD i giudici hanno scelto i 20 concorrenti che aspirano a vincere il titolo, 100mila euro e soprattutto pubblicare il loro primo libro di ricette. Come sempre quando abbiamo a che fare con i talent, il gusto degli spettatori si scontra con quello di chi è chiamato a scegliere e anche nella seconda puntata di Masterchef Italia 6 è scoppiata una bufera sui social all’annuncio dei 20 concorrenti finali. In particolare il pubblico è rimasto basito di fronte alla clamorosa eliminazione della concorrente Carlotta, apprezzata ai casting per la sua dolcezza e un’ottima rana pescatrice, e il salvataggio in extremis di Michele. Il 21enne di Porto Mantovano ha colpito i giudici di Masterchef perché è stato bocciato 4 volte alle superiori e la cucina sembra il suo unico interesse. Cracco, Cannavacciuolo, Barbieri e Bastianich hanno voluto infondergli fiducia, regalandogli l’ultimo posto a disposizione e rinunciando – se così possiamo dire – al talento di Carlotta. Il web, però, non ha affatto gradito questa scelta e ha espresso forte malcontento nei confronti del giovane concorrente, oramai la pecora nera della masterclass di Masterchef Italia 6.

“Carlotta fuori e Michele dentro. Ma che proprio dovete farmi sbraitare già dalla quarta puntata. #MasterChefIt” ha cinguettato una spettatrice furiosa, “ingiusta l'eliminazione di Carlotta. Incomprensibile l'ingresso del ripetente Michele. #MasterChefIt” ha aggiunto un utente palesando una certa delusione nella scelta dei 20 concorrenti di Masterchef Italia 6. A favore di Michele, dobbiamo dire che non abbiamo trovato tanti commenti sul web, anzi: il livello dei tweet è più o meno “Ma se è passato Michele potrei farcela anch'io ahahah #MasterChefIt”. Insomma, a Masterchef Italia 6 i 20 concorrenti sono pronti a rimboccarsi davvero le maniche, ma Michele è certamente colui che rischia di più e che ha maggiori pressioni. “La pedana – ha dichiarato – è come il 5° superiore: piano piano, forse, ci arrivo”!

I 20 concorrenti ufficiali di Masterchef Italia 6 sono: Lalla Pedriali (aka Alves), Giulia Brandi, Gabriele Gatti, e ancora Roberto Perugini, Cristina Nicolini e Gloria Enrico. Proseguono il loro percorso anche Michele Pirozzi, il rappresentante di arte funeraria, Marco Moreschi e Marco Vandoni, l'AD del noto brand di abbigliamento. A Masterchef Italia 6 tra i concorrenti troviamo poi Valerio Braschi, Loredana Martori e Barbara D'Aniello, Mariangela Gigante, Vittoria Polloni, Michele Ghedini, Alain Stratta, Antonella Orsino, Maria Zaccagni, Margherita Russo e Daniele 'il mammo casalingo'.

Fotogallery@Social