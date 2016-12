Masterchef 6, anticipazioni sulla seconda puntata. Dal 30 dicembre riparte Masterchef Magazine, che avrà 5 nuove rubriche.

di Grazia Cicciotti - 29 Dicembre 2016

Masterchef 6, seconda puntata: continuano le selezioni. Dal 30 dicembre al via anche Masterchef Magazine

La sesta edizione di Masterchef è appena agli inizi e giovedì 29 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno HD, andrà in onda la seconda puntata, in cui la fase di selezione sarà ancora assoluta protagonista di ciò che vedrete sul piccolo schermo.

"Gli aspiranti chef che sono riusciti a superare il super-casting di fronte alla Stazione Centrale, ora affrontano la prova del Live Cooking. - recitano infatti le anticipazioni ufficiali - Sono rimasti in 100, per loro è fondamentale ottenere almeno 3 sì dei Fab Four: i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco. L'unica chance che hanno a disposizione in questa fase è convincerli cucinando in soli 45 minuti di tempo il piatto sul quale si sentono più forti e che più li rappresenta. Per alcuni, l'agitazione e l'emozione giocherà brutti scherzi e solo i migliori 40 cuochi amatoriali raggiungeranno l'Hangar, la prova decisiva, che decreterà ufficialmente i 20 che accederanno all'interno della MasterClass della sesta stagione del programma prodotto da Endemol Shine Italy".

Intanto, dal 30 dicembre, dal lunedì al venerdì alle ore 20.20 sempre su Sky Uno HD, va in onda la nuova edizione di Masterchef Magazine, la striscia quotidiana che vede protagonisti grandi chef professionisti e i concorrenti di MasterChef Italia, che per la prima volta si raccontano anche attraverso video autoprodotti che restituiscono un punto di vista inedito e originale della loro vita privata e della loro personalità.

"Con 5 nuove rubriche, il Magazine racconta i principali food trend del momento e temi di grande attualità come l'attenzione agli sprechi alimentari e l'ecosostenibilità, per permettere al pubblico di viaggiare alla scoperta di sapori vicini e lontani. - si legge sul comunicato stampa - Per la prima volta, il giudice Antonino Cannavacciuolo è il protagonista di una nuova rubrica: direttamente da Villa Crespi presenterà le ricette più importanti che hanno segnato la sua carriera stellata.

Ritorna anche l'insostituibile appuntamento del giovedì con lo chef Bruno Barbieri che quest'anno propone la MasterChef Night: una ricetta speciale per i fan del programma, che li coinvolgerà sul web nei giorni immediatamente precedenti.

Il Magazine non mancherà di dare un accesso esclusivo alle cucine di grandi maestri e di suggerire i menù perfetti per ricorrenze e occasioni speciali.

Oltre alla visione su Sky Uno HD, la sesta stagione sarà visibile su On Demand e in mobilità grazie a Sky Go. Il cooking show è disponibile anche su Now TV.

foto@UfficioStampa