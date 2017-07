Massimo Giletti e l'ultimo saluto in diretta: l'ultima puntata de L'arena e le parole del conduttore

Il conduttore Massimo Giletti nell'ultima puntata de L'Arena ha voluto salutare il suo pubblico dando un messaggio molto chiaro. Ecco cosa ha detto Massimo Giletti nella puntata finale della stagione estiva del suo programma L'arena.

24 Luglio 2017

Il caso Giletti ha infiammato l'estate televisiva: L'Arena, il talk domenicale condotto da anni da Massimo Giletti, con ottimi risultati di pubblico, è stato chiuso dalla Rai senza nessuna spiegazione. In molti hanno pensato che le inchieste di Giletti fossero diventate "scomode" per la rete, ma restano ipotesi senza fondamento: la realtà dei fatti è che il programma è stato chiuso e che la collocazione di Giletti per il prossimo anno è quantomai incerta.

Al termine dell'ultima puntata della versione estiva de L'Arena, Giletti ha salutato in modo abbastanza stringato, senza lanciare messaggi particolari: ha solo sottolineato "noi ci fermiamo qui" ed ha aggiunto, riferendosi a sè stesso, "noi ci vediamo", con un gesto circolare in aria della mano che poteva significare da qualche parte, in qualche modo.

L'ipotesi più accreditata sul futuro di Giletti sembra quella di La7: il giornalista è stato visto entrare nella sede di La7, da dove è uscito diverse ore ore dopo, e sappiamo che Urbano Cairo ha sempre voluto che l'informazione fosse il fiore all'occhiello della sua rete. Non tramonta comunque l'ipotesi Mediaset: è evidente che il polo concorrente accoglierebbe Giletti a braccia aperte nel suo team, visto anche il successo dei suoi programmi.

Infine, Giletti potrebbe decidere di restare in Rai, anche senza Arena, magari allettato dalla proposta di 12 prime serate in autunno/inverno: il futuro del giornalista, che fino ad ora ha avuto la bocca cucita, si scoprirà probabilmente solo alla fine dell'estate.

FOTO @facebook