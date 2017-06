Massimo Giletti assente ai palinsesti Rai dice addio a Raiuno? Ecco dove andrà e cosa farà

Massimo Giletti grande assente ai palinsesti Rai, presentati a Milano il 28 giugno, è il punto interrogativo più grande su quanto accadrà nella prossima stagione di Raiuno. Che fine farà il conduttore tv e cosa condurrà? Ecco tutti i dettagli

di Eleonora D'Urbano - 30 Giugno 2017

Massimo Giletti, addio alla Rai? Cosa bolle in pentola dopo la chiusura de L'Arena?

Pare sempre più vicino l'addio di Massimo Giletti alla Rai dopo l'inaspettata chiusura de L'Arena: la decisione presa dai piani alti di Viale Mazzini non trova una spiegazione logica considerato che in 13 anni di vita, la trasmissione ha raggiunto ascolti ragguardevoli – circa 4milioni di spettatori in media – e bissato l'auditel della concorrenza su Canale 5 con Domenica Live.

Si era vociferato di una ‘promozione' per il bel conduttore in prima serata con 12 puntate speciali, ma nel nuovo numero del settimanale Oggi, in edicola da ieri 29 giugno, le ipotesi che circolano sono ben altre: Massimo Giletti è stato uno dei grandissimi assenti dai palinsesti Rai, segno che l'idillio con la tv di Stato potrebbe essere giunto al capolinea dopo mesi di insoddisfazione professionale, ma cosa farà in futuro?

Mentre Fabio Fazio è stato ricoperto d'oro, la Rai non sembra aver scommesso sul giornalista, che per il trattamento ricevuto, ha scosso le coscienze di esimi colleghi che gli hanno dimostrato grande solidarietà: Fiorello, da Edicola Fiore, si è chiesto come fosse possibile che un programma così importante sia stato tagliato, sottolineando l'imparzialità del collega nel bacchettare tutti gli esponenti della classe politica. Michelle Hunziker, invece, ha ribadito che Massimo Giletti si è sempre schierato a favore dei più deboli auspicando di vederlo tornare presto a fare ciò che sa fare meglio.

Il futuro professionale del conduttore si delineerà nelle prossime settimane, poiché è dato in trattative con La7 dove è approdato anche Diego Bianchi e con Mediaset: Barbara D'Urso tempo fa aveva smentito la co-conduzione con l'amico Giletti a Domenica Live, ma a questo punto è tutto rimesso in ballo.

