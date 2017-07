Massimo Giletti, l'indiscrezione: a colloquio con Urbano Cairo

Il giornalista, reduce dalla cancellazione della sua "Arena" su Rai1, sarebbe in trattative con La7: lo afferma Novella 2000

di Francesca Di Belardino - 18 Luglio 2017

In molti se lo aspettavano ed ora quel cambio di maglia, almeno secondo Novella 2000, sta diventando realtà: dopo la cancellazione della sua Arena Massimo Giletti sarebbe pronto a lasciare la Rai.

Non solo ipotesi stavolta, ma un vero e proprio scoop: Giletti sarebbe stato visto entrare nella sede milanese di La7, da dove sarebbe uscito solo dopo qualche ora.

CRISTINA PARODI ESCE ALLO SCOPERTO E TWITTA SU GILETTI

"Questa mattina, lunedì 17 luglio, Massimo Giletti si è presentato alle ore 10.00, puntuale come un orologio svizzero, nella sede di Cairo in corso Magenta 55 a Milano, per poi uscire intorno alle ore 13.00 sorridente", ha scritto infatti Mondonico su Novella. Ce n'è abbastanza per pensare che il giornalista, orfano della sua creatura e comprensibilmente indispettito dal trattamento che gli sarebbe stato riservato , stia valutando seriamente altre proposte.

La7, sotto la guida di Urbano Cairo, sta diventando una realtà molto importante in termini di informazione: se il fiore all'occhiello è il Tg più amato dagli italiani, quello condotto da Enrico Mentana, la presenza di Giletti potrebbe garantire alla rete un programma di inchieste e approfondimenti anche "scomodi", come quelli che andavano in onda durante il contenitore domenicale dell'Arena, tra l'altro inspiegabilmente chiuso nonostante gli ascolti di tutto rispetto.

Non è ancora detto che Giletti non si faccia convincere a restare in Rai, dove gli sono state comunque promesse importanti prime serate e dove potrebbe tornare anche a trovare spazio nella nuova Domenica In guidata da una collega, Cristina Parodi.

Come sempre, non resta che attendere settembre per scoprire dove e come andrà in video Massimo Giletti: i suoi fan -e non sono pochi, telespettatori ma anche addetti ai lavori- si augurano in uno spazio adatto al suo valore.

FOTO @facebook - archivio