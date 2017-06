Maria De Filippi è d'oro: ecco i guadagni della sua Fascino

Il quotidiano Repubblica ha pubblicato i numeri del bilancio 2016 dell'azienda guidata da Maria De Filippi: fra programmi, siti web e social network, il ricavato è nettamente superiore a quello dello scorso anno. Ecco i dettagli

di Francesca Di Belardino - 23 Giugno 2017

E' conosciuta come la Regina Mida della tv italiana e non è certo un soprannome dato a caso: tutto quello che Maria De Filippi tocca, da personaggi a trasmissioni a cantanti, diventa veramente oro. Come d'oro è il bilancio della sua Fascino, l'azienda di produzione che divide a metà con Mediaset: il quotidiano Repubblica ha riportato i dati relativi al 2016, certificando un balzo in avanti dei guadagni rispetto al 2015.

Si parla di un aumento dei profitti del 160%: tanto valgono i marchi della De Filippi, da Uomini e donne ad Amici passando per Tu si que vales, ma anche i "nuovi" Selfie, L'intervista e House party.

Preziosissimi siti internet e social: il web ha fruttato 1,3 milioni, grazie a personaggi seguitissimi ed amati come i tronisti i ricavi del merchandising sono volati a 4,2 milioni.

Tanti soldi che entrano ma tanti anche quelli che escono: la Fascino ha speso 5,6 milioni per i diritti d’autore, 419 mila euro per l’orchestra, 3,8 milioni di consulenze, 2,3 milioni per gli alberghi, 2,7 per spese di viaggio, 1.631 euro di pedaggi autostradali, 623mila per la vigilanza e 967mila tra ticket, cestini e buffet.

Alla fine i conti non solo tornano, ma c'è un utile impressionante che ha permesso senza troppe remore a Maria De Filippi di lavorare gratuitamente per il Festival di Sanremo: oltre ai 2.6 milioni di utili, ce ne sono ben 18 in cassa per coprire mancanze o eventuali "flop".

foto @facebook - archivio