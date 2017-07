Marco Maccarini scomparso dalla tv: l'ex professore di Amici e conduttore del Festivalbar che fine ha fatto?

Si sente molto la mancanza di Marco Maccarini nella scuola di Maria De Filippi. Che fine ha fatto il conduttore del Festivalbar e anche storico insegnante di canto di Amici? Ecco cosa fa ora...

di Eleonora D'Urbano - 17 Luglio 2017

Se vi è capitato di rivedere in tv qualche replica del Festivalbar e riconoscere tra i conduttori Marco Maccarini, sappiate che ne ha fatta di strada – e parliamo letteralmente – da quando era uno dei volti più richiesti del piccolo schermo.

Lo ricorderete sicuramente come uno dei primi vj di Mtv e ha figurato tra i professori di Amici nell’edizione del 2016, adesso però la sua priorità è macinare 400 km sulla via Francigena: ebbene, come ampiamente documentato sui social, Marco Maccarini ha intrapreso un viaggio in mezzo alla natura iniziato il 1° luglio dal Passo della Cisa e terminerà il 22 luglio – giorno del suo compleanno – ai confini del Lazio.

Il conduttore al momento si trova a Siena, continua a guadagnare like e solidarietà dai fan sui social raccontando le sensazioni, le fatiche e le soddisfazioni di stare in mezzo alla natura, meditare ad ogni passo e guardare il passato e il futuro della sua vita con una prospettiva diversa, certamente avvolto da paesaggi mozzafiato.

Al Corriere della Sera, infatti, ha dichiarato poco prima di partire:

“Quello che mi entusiasma è come la natura ti sorprende, la bellezza di attraversare una vallata, il piacere di guardare i fiori, a un certo punto scollini ed entri in un mondo completamente nuovo e uno gode anche di questi dettagli […] Io ho sempre camminato mi piace moltissimo ovviamente è un modo per andare in profondità, ma è quello che ho sempre fatto anche nella mia vita lavorativa”.

Non è la prima volta che Marco Maccarini si imbarca in una impresa del genere: anni fa ha percorso il Cammino di Santiago e l’anno scorso ha girato la Liguria da La Spezia a Mentone.

Noi vedremmo bene come sottofondo musicale dell’avventura a piedi di Marco Maccarini il brano di Alessandra Amoroso ‘Comunque andare’, perfetta sintesi della sua filosofia di vita.

