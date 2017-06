Mara Venier lascia la tv? Dopo l'addio spiazza tutti con una nuova dichiarazione

Mara Venier fuori dai palinsesti? Chi la sostituirà a Tu si che Vales? Dopo l'annuncio dell'addio alla tv di 'zia Mara', interviene Maria De Filippi e la situazione si ribalta. Ecco cosa è accaduto

30 Giugno 2017

Solo qualche settimana fa Mara Venier aveva ipotizzato di lasciare la tv, senza alcun rimpianto – aveva specificato – contenta di godersi una bella vacanza a Santo Domingo con il marito Nicola Carraro e poi dedicarsi all'ultimo nipotino arrivato, Claudio.

“Non mi manca il lavoro in tv, potrei anche aver smesso per sempre – aveva fatto sapere ai microfoni di Radio1 – Se capita qualcosa di bello, che mi diverte, allora si fa, altrimenti non ho nessun tipo di frustrazione, anzi”

Ora le cose si sono completamente ribaltate per l'amatissima zia Mara che è già alle prese con le nuove registrazioni di Tu si que vales: ebbene per il terzo anno consecutivo, Maria De Filippi vuole la grande amica a capo della giuria popolare ed è stata proprio la moglie di Maurizio Costanzo a farle cambiare idea e convincerla a strappare i biglietti per Santo Domingo.

Intervistata da TgCom24, Mara Venier ha fatto luce sul suo futuro professionale, targato Mediaset:

“Avevo detto che non avrei lavorato e invece si ritorna con grande gioia a 'Tu si que vales'. E' un programma che amo moltissimo – ha fatto sapere, poi ha aggiunto – Non ci pensavo più tanto, dopo tre anni di grandissimo successo mi sono detta magari stanno pensando a qualcun altro. Poi invece settimana scorsa ho sentito Maria e mi ha detto: 'ma sei pazza? ma quando mai!'... così ho accettato subito“.



Insomma, se Mara Venier non lascia la tv, è tutto merito di Maria De Filippi, a cui la conduttrice veneta ha sempre mostrato una profondissima e più che sincera gratitudine. A questo punto non vediamo l'ora di vedere Mara Venier a Tu si que vales: chissà cosa combinerà con i concorrenti e gli altri giudici!

