Manila Nazzaro silurata da Pamela Camassa? Ecco chi prenderà il posto accanto a Giancarlo Magalli a I Fatti vostri

Dopo l'addio ad Adriana Volpe, ora si pensa ad una possibile sostituta che potrebbe fare da inviata o valletta a Giancarlo Magalli. Manila Nazzaro è stata silurata da Pamela Camassa per il ruolo a I Fatti vostri? Ecco tutta la verità

13 Luglio 2017

C'è grande curiosità intorno al volto femminile che dovrebbe sostituire Adriana Volpe al fianco di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri: si era fatto il nome di Manila Nazzaro, ma per adesso niente di fatto, mentre la Volpe è stata piazzata a Mezzogiorno in famiglia al fianco di Massimiliano Ossini, al posto proprio della Nazzaro.

La Nazzaro si era lamentata a mezzo stampa di questa situazione, affermando di aver perso il suo posto per fare spazio alla Volpe e di non essere stata ricollocata: ora di Manila non si fa più neanche il nome, perchè a quanto pare la Rai ha un'altra idea sulla nuova valletta di Magalli a I Fatti Vostri.

Questa idea è impersonata -così si dice- da Pamela Camassa, fidanzata storica del Filippo Bisciglia di Temptation Island, ma anche protagonista di programmi come La Talpa, I migliori anni, Tale e quale show e Selfie.

Sarebbe proprio la Camassa, quindi, la showgirl in pole position per affiancare Magalli, anche se a differenza della "conduzione di gruppo" degli scorsi anni, quest'anno I Fatti Vostri vedrà il Magalli unico conduttore. Pamela potrebbe dunque impersonare la classica valletta oppure fare l'inviata, mentre in studio ci saranno comunque per i momenti musicali Giò di Tonno e come ospiti fissi il professor Umberto Broccoli e Paolo Fox.

Il caso vuole che in questo momento anche il fidanzato Filippo Bisciglia sia vicino alla Rai, dopo anni di militanza nelle reti Mediaset: per lui si parla di un provino a Tale e quale show, di cui però non si conosce l'esito.

foto @facebook - archivio