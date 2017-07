Made in Sud chiude per sempre: il programma comico di Raidue cancellato dai palinsesti?

Il programma comico di Raidue cancellato dalla prossima stagione? Dopo l'addio di Gigi e Ross il programma ha avuto ascolti deludenti... Cosa ci sarà al suo posto? Ecco da chi potrebbe essere sostituito

20 Luglio 2017

SHARE

Made in Sud è stato per anni una colonna portante della comicità su Rai2: amatissimo dal pubblico, ha lanciato molti comici e ha regalato popolarità anche ai conduttori storici, Gigi e Ross, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci.

FLAVIO BRIATORE DICE LA SUA SULLE VOCI DI CRISI CON ELISABETTA GREGORACI

L'ultima stagione è stata però decisamente negativa in termini di ascolti: dopo l'addio di Gigi e Ross non ha funzionato l'innesto di Gigi D'Alessio e il programma è andato sempre più giù, tanto da far propendere i vertici Rai, almeno secondo i rumors, per una chiusura definitiva.

A lanciare lo scoop è Chi, che già in passato aveva parlato di una possibile sostituzione di Made in Sud con Zelig, altro grande programma comico ultimamente caduto in disgrazia, che avrebbe dovuto trasferirsi da Mediaset a Rai: per il momento non si hanno conferme al riguardo, mentre sul futuro di Made in Sud il settimanale diretto da Signorini sembra più sicuro.

Il fatto che Made in Sud non sia stato inserito nei palinsesti autunnali Rai infatti fa riflettere:a Viale Mazzini stanno pensando ad una versione rinnovata per il 2018 o il programma è stato definitivamente chiuso? Sarebbe un dispiacere anche per i fan della bravissima Fatima Trotta, l'unica nel gruppo dei conduttori a non essersi ancora "ricollocata": chissà quando e dove la rivedremo in tv?

FOTO @FACEBOOK - ARCHIVIO