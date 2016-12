Made in Sud 2017, Gigi e Ross silurati per Gigi D'Alessio? La verità sul nuovo conduttore

Nel 2017 torna Made in Sud con clamorosi cambiamenti: Gigi e Ross silurati e al loro posto arriva Gigi D'Alessio. Ecco tutta la verità.

di Eleonora D'Urbano - 29 Dicembre 2016

Made in Sud 2017, via Gigi e Ross per Gigi D'Alessio? È Tvblog a diffondere la succulenta indiscrezione sulla trasmissione comica di Rai 2 a ridosso del nuovo anno. A quanto pare, infatti, i vertici di Viale Mazzini avrebbero deciso un massiccio restyling per Made in Sud nel 2017 e con Gigi e Ross impegnati nel programma di access prime time e in seconda serata – ‘Sbandati' – urge un ‘nome molto famoso'. Perché non mettere alla prova Gigi D'Alessio per Made in Sud 2017? L'idea potrebbe essere buona considerato il fatto che il cantante è un partenopeo doc – fattore da non sottovalutare per un programma come Made in Sud che punta tutto sulla simpatia e sull'ironia del meridione – e che non è la prima volta che ha a che fare con Gigi e Ross sia nelle vesti di ospite che in quelle di imitatore: non tanto tempo fa – era la puntata del 26 aprile 2016 – Gigi D'Alessio si è ritrovato a fare l'imitazione di Francesco Cicchella che imitava il cantante.

Made In Sud da Gigi e Ross a Gigi D'Alessio: come stanno le cose? Da non sottovalutare, inoltre, la sempre maggiore propensione del compagno di Anna Tatangelo (anche lei vecchia conoscenza di Made in Sud) a frequentare il piccolo schermo come conduttore: a lui per il secondo anno di seguito sarà affidato il compito di traghettare gli spettatori di Canale 5 nel nuovo anno, dopo il grandissimo successo del passato San Silvestro. Senza contare che le ultime grande finanziarie di Gigi D'Alessio in cui è coinvolta anche Valeria Marini devono essere risolte al più presto. C'è da fare, infine, un'altra valutazione in merito al futuro di Gigi e Ross: se Made in Sud 2017 sembra oramai affidato a D'Alessio, pare che i due comici siano stati promossi e con buona probabilità saranno i conduttori di ‘Furore'. Per ora l'appuntamento con la coppia di comici resta su Rai 2 dopo il tg a partire dal 2 gennaio con Sbandati.

