Dopo la lite tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, chi prenderà il posto della showgirl?

Ormai tutti sanno del licenziamento di Adriana Volpe e ci si chiede se sia avvenuto a seguito della lite scoppiata con Giancarlo Magalli. Ma chi prenderà il suo posto ai Fatti Vostri? Si fa largo il nome di una nota conduttrice...

12 Giugno 2017

I litigi fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, iniziati nello studio de I fatti vostri e finiti sui social, oltre che sulla bocca di tutti, hanno tenuto banco durante la passata stagione televisiva: fra botta e risposta, battute acide e infine una "pace forzata" davanti alle telecamere, sono stati svelati gli altarini di una delle trasmissioni tv più longeve della Rai.

Una trasmissione che, dopo 27 edizioni, si prepara a tornare in onda il prossimo anno piena di novità: Adriana Volpe non ci sarà più -non è dato sapere se a causa dei litigi con Magalli o meno- e insieme a lei dirà addio al programma anche Marcello Cirillo.

Sta iniziando a circolare in queste ore sul web il nome della possibile sostituta di Adriana Volpe: in pole position sembra esserci Manila Nazzaro, ex Miss Italia, alle spalle l'esperienza di inviata prima e di conduttrice poi a 'Mezzogiorno in famiglia', insieme a Massimiliano Ossini. La Lazzaro terrebbe moltissimo a partecipare a I Fatti Vostri e per ora sembra il nome più accreditato.

Tra Manila e Adriana potrebbe esserci un vero e proprio passaggio di consegne: potrebbe essere proprio la Volpe, infatti, a sostituire la showgirl a 'Mezzogiorno in famiglia', in onda su Rai2 il sabato e la domenica.

Non si sa se gli intermezzi musicali, nella nuova versione de I Fatti Vostri, verrano o meno affidati a qualcuno dopo la partenza (anche questa con polemica) di Marcello Cirillo: per ora i nomi di Demo Morselli e dell'astrologo Paolo Fox (anche lui tempo fa parecchio nervoso) sembrano confermati, ma c'è ancora molta incertezza ed è proprio il caso di dirlo, tutto può ancora succedere!

foto @facebook - archivio