Lilli Gruber a La7, colpaccio per la giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo

'Quando ci tieni specialmente vai sui 5 anni': Lilli Gruber ottiene finalmente il riconoscimento che attendeva da tempo. Tutto il suo impegno finalmente viene premiato. Oltre al contratto arrivano i complimenti di Urbano Cairo

di Eleonora D'Urbano - 13 Luglio 2017

SHARE

Lilli Gruber resta a La7 e al timone di Otto e mezzo con un contratto stellare!

Non può che essere al settimo cielo Lilli Gruber per le bellissime parole di stima che Urbano Cairo le ha rivolto durante la presentazione dei palinsesti per la nuova stagione televisiva.

MASSIMO GILETTI VIA DALLA RAI? ORA PARLA IL CONDUTTORE E SVELA CHE...

La conduttrice di Otto e mezzo ha ricevuto uno splendido regalo firmando per 5 anni con La7: un risultato ragguardevole di questi tempi, dovuto allo spirito di sacrificio e all'entusiasmo che la giornalista ha messo nel progetto editoriale diventato un vero e proprio punto di riferimento per la politica.

“Il contratto di Lilli Gruber che scade il 31 agosto è stato rinnovato fino a tutto il 2022, è un contratto quinquennale come si fa per i calciatori, quando ci tieni specialmente vai sui 5 anni, non abbiamo messo clausole“ ha fatto sapere l'editore, prima di ricoprire Lilli Gruber di complimenti per essere riuscita a far crescere a livello di ascolti e di qualità il programma di approfondimento.

“Una trasmissione che voglio citare è Otto e mezzo – ha dichiarato Urbano Cairo durante la conferenza stampa – abbiamo avuto un risultato strepitoso, è cresciuto del 12% con un sabato che è letteralmente esploso con incremento del 27%, numeri bellissimi con Lilli Gruber conduttrice straordinaria, eccezionale, con capacità di gestire e aver fatto diventare centrale Otto e mezzo rispetto a tutti i temi della politica e non solo: se qualcuno ha qualcosa di importante da dire va lì“.

Così mentre in Rai e Mediaset le rivoluzioni sono all'ordine del giorno, La7 punta sulla stabilità e sulla continuità e se è vero che squadra che vince non si cambia, siamo sicuri che anche gli spettatori di Otto e mezzo abbiano apprezzato questa filosofia.

Fotogallery@Social