Laura Esquivel da 'Il Mondo di Patty' a 'Love, Divina' su Super!: la nostra intervista

di Grazia Cicciotti - 21 Luglio 2017

Dall’11 settembre arrivano su Super! (Canale 47 DTT e 625 di Sky) le nuove puntate di Love, Divina , la nuova soap per ragazzi che ha come protagonista Laura Esquivel, nota ai più come la star della serie cult Il Mondo di Patty.

Prodotta da Televisiva, Pol-Ka (la stessa casa di produzione di Violetta e Soy Luna) e Federation, Love, Divina è una telenovela argentina che si prepara a catturare l’attenzione del pubblico più giovane con le sue storie di intrighi, amori e amicizie. Laura Esquivel interpreta infatti Divina, una ragazza abituata ad aiutare i meno fortunati che - per una serie di circostanze - si ritroverà a vivere in una bellissima villa a Buenos Aires, dove scoprirà anche tante verità sulla sua vita e le sue origini.

Oltre alle nuove puntate (che andranno in onda ogni giorno alle 14), Super! offre ai suoi telespettatori anche due speciali, per entrare in tutto e per tutto nel mondo della soap.

Lo Speciale Love Divina: Alessio Bernabei intervista Laura Esquivel vedrà - appunto - Alessio fare qualche domanda a Laura sulla serie e sulla sua carriera. Lo speciale sarà in onda lunedì 28 agosto alle ore 13.50 su Super!. In Laura Esquivel racconta…Love, Divina, direttamente dalla voce di Laura Esquivel, i telespettatori di Super! scopriranno aneddoti e curiosità sulla serie e i suoi protagonisti.

Il 7 luglio è uscita anche la colonna sonora (Warner Music) di Love, Divina: nella tracklist sono presenti tutti gli amatissimi brani della serie, ormai gia di culto tra i giovanissimi.

