L'Arena cancellata: Massimo Giletti non sapeva nulla?

di Francesca Di Belardino - 26 Giugno 2017

E' notizia di qualche giorno fa la chiusura de L'Arena, programma domenicale di approfondimento e attualità condotto da Massimo Giletti dal 2004: la notizia ha lasciato di sasso tutti gli estimatori del programma, che non erano pochi stando ai dati d'ascolto, e a quanto pare lo stesso Massimo Giletti.

Secondo i rumors del web infatti -riportati dal quotidiano Libero- il conduttore non sarebbe stato convocato dalla Rai per comunicargli la chiusura della sua "creatura", ma lo avrebbe appreso direttamente dai siti web: la beffa aggiunta al danno, come si suol dire.

La conferma si avrà solo alla presentazione dei palinsesti, ma a quanto pare per "trattenere" Giletti in Rai gli sarebbero state proposte 12 prime serate come sostituzione del programma pomeridiano domenicale: L'Arena, che da spin off era diventato programma a sè stante, lascerà spazio invece a Domenica In che occuperà tutta la fascia pomeridiana. La versione più accreditata sulla nuova Domenica In vede Cristina Parodi al timone di una parte dedicata all'informazione e Pippo Baudo nella restante fascia di intrattenimento.

Intanto Massimo Giletti, che non ha ancora commentato in nessun modo la vicenda, incassa la solidarietà dei colleghi: da Simona Ventura, che sui social scrive "Massimo sono molto dispiaciuta per la chiusura della tua Arena, è successo anche a me, ma quando si chiude una porta si apre un portone", riferendosi alla chiusura della sua Isola dei Famosi, a Piero Chiambretti, molto critico verso la Rai: "Povera Rai non ne azzecca più una. Cancella Giletti, premia Fazio che un giorno sì e un giorno no se ne vuole andare. Perché?"

Ha voluto esprimere solidarietà a Giletti anche Mara Venier, che ha ricordato la nascita dell'Arena nella Domenica In condotta da lei ben 13 anni fa ed infine anche il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, che ha commentato: "Leggo che la Rai toglie l'Arena. Ogni spazio in meno per l'informazione è una perdita, ma quando viene soppresso un appuntamento di successo è un autogol. Spero che Giletti possa rientrare nell'Arena lì o dove vuole)".

