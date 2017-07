Federica Pellegrini si racconta nello speciale Irregolari, ma qualcosa proprio non piace al pubblico

Ieri sera è andato in onda su Rai3 Irregolari, lo speciale dedicato a Federica Pellegrini, in occasione dei Mondiali di nuoto di Budapest 2017. Qualcosa però proprio non piace e arrivano subito delle critiche dai social

di Eleonora D'Urbano - 24 Luglio 2017

SHARE

Irregolari, ritratto di una Federica Pellegrini inedita: peccato per quel dettaglio che non è piaciuto al pubblico

In occasione dei Mondiali di nuoto a Budapest 2017, domenica 23 luglio su Rai3 è stata mandata in onda la prima puntata della docu-fiction ‘Irregolari', lo speciale dedicato a Federica Pellegrini fortemente voluto da Daria Bignardi e girato dal regista Roberto Burchielli.

Le immagini, le interviste e le ricostruzioni degli episodi più significativi della campionessa che tutta Italia adora hanno ricostruito non solo la sua vita, ma anche la sua personalità sfaccettata, dandone un ritratto assolutamente inedito.

TANIA CAGNOTTO AI MONDIALI DI BUDAPEST 2017, FEROCI CRITICHE CONTRO L'EX TUFFATRICE: ECCO COS'È SUCCESSO

‘Irregolari' ha passato in rassegna ogni aspetto della nuotatrice, senza nascondere la vulnerabilità di una ragazza che a 16 anni è stata catapultata in un mondo di cui non immaginava la potenza e non è riuscita a gestire le sue debolezze, il rapporto col cibo e il corpo che cambia, gli attacchi di panico in acqua e la paura mentale di non vincere.

Federica ha sofferto di bulimia, non si piaceva e allo stesso tempo cercava di piacere agli altri, a chi la intervistava, la fotografava, la celebrava. Un vortice da cui, come la fenice tatuata sul collo, è uscita grazie alla sua tenacia, all'affetto di mamma Cinzia e papà Roberto insieme ai durissimi allenamenti del compianto Alberto Castagnetti, un vero e proprio secondo padre per lei.

Lo speciale è stato toccante e commovente per tutta la sua durata, ma soprattutto quando la moglie dell'allenatore scomparso per via di complicanze durante un intervento cardiaco ha ricordato il legame unico che aveva instaurato con la Pellegrini o nel momento in cui il papà l'ha abbracciata fortissimo sulle spiagge di Jesolo salvandola da se stessa e dalla paura di non farcela.

Gli spettatori sono rimasti assolutamente entusiasti della puntata e sui social hanno fatto in massa i complimenti a una persona – prima che un'atleta – che ha saputo scendere a patti con la sua voglia di vincere sempre e che ha trasformato i suoi limiti in punti di forza. Le uniche critiche rivolte a Irregolari riguardano le scene ricostruite con gli attori, giudicate sin troppo artificiose all'interno di un racconto vero, profondo e denso di emozioni.

“#Raitre #irregolari Unica pecca: la sola interprete sarebbe dovuta essere #federicapellegrini, quella vera”, “Ma è "santoriana" quest'idea delle scenette con degli pseudo-attori??? #irregolari” oppure “Insopportabili gli attori (???) tutti troppo RRRomani. #Irregolari” sono soltanto alcuni dei tweet a commento della puntata dedicata alla guerriera che in questi giorni tenterà di stupirci ancora a Budapest…E se non ci riuscirà in acqua, nessun rimpianto: Federica Pellegrini ha già dimostrato quanto vale!

Fotogallery@Social