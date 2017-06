Indietro tutta! torna in Rai, ecco quando andrà in onda

il programma che lanciò il tormentone del Cacao Meravigliao sta per tornare. A trent'anni dalla messa in onda della prima puntata di Indietro Tutta, la Rai decide di riproporre lo storico varietà con una reunion d'eccezione

14 Giugno 2017

Il 14 dicembre del 1987 andava in onda la prima puntata di Indietro tutta! su Rai2: allora era presto per dirlo, ma questo show avrebbe fatto la storia della tv italiana, rivoluzionandone il linguaggio e lanciando personaggi e tormentoni ancora freschissimi nonostante siano passati 30 anni.

E proprio per festeggiare questi primi 30 anni, la Rai ha deciso di riproporre lo storico programma: una settimana di Indietro tutta! 2.0, a ridosso del Natale, con Renzo Arbore, Nino Frassica, Nina Soldano, Mario Marenco e tutti gli altri indimenticabili protagonisti.

Questo è decisamente un anno d'oro per i nostalgici della tv anni 80-90: abbiamo visto tornare sul piccolo schermo programmi come Furore e Sarabanda e serie tv come Twin Peaks e X Files. Ora è a volta di Indietro tutta! e dei suoi tormentoni, ma anche della sua ironia e della spietata caricatura della tv commerciale, al ritmo di motivetti entrati nell'immaginario di tutti come Cacao Meravigliao, Vengo dopo il Tg o Si la vita è tutt'un quiz.

La notizia della reunion è stata data da Renzo Arbore a La Repubblica e confermata da Tv Sorrisi e canzoni: non se ne sa molto, se non che andrà in onda a dicembre su Rai2 e che vedrà protagonisti, come detto, tutti i grandi nomi dell'epoca. Indietro tutta! lanciò, fra gli altri, anche Francesco Paolantoni, Michele Foresta (il mago Forest) e Maria Grazia Cucinotta. Chissà se anche loro avranno una particina in questa storica riunione?

