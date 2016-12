Imagine, Saviano invita nel suo programma Rovazzi: polemiche e critiche per la puntata del 29 dicembre 2016

Il programma Imagine di Saviano, andato in onda il 29 dicembre 2016, ha riscosso un buon successo ma anche numerose critiche durante l'ospitata di Fabio Rovazzi. Ecco cosa è successo in diretta

di Eleonora D'Urbano - 30 Dicembre 2016

Nello speciale di Imagine trasmesso su NOVE il 29 dicembre 2016 Roberto Saviano ha ripercorso quest’anno ormai agli sgoccioli attraverso una serie di volti, storie e fotografie che lo hanno caratterizzato: ospiti di Imagine di Saviano il dottor Loris De Filippi di Medici senza frontiere, il vigile del fuoco di Rieti Mauro D’Angeli, l’autore Giacomo Mazzariol, la Abidemi Ogbalaja, la ragazza respinta a Gorino, e Fabio Rovazzi, il fenomeno musicale dell’anno che ha ottenuto 100 milioni di visualizzazioni con la hit ‘Andiamo a comandare’. Fabio Rovazzi, adesso, non ha bisogno di alcuna presentazione e il secondo brano “Tutto molto interessante” ha raggiunto più visualizzazioni del discorso dell’ex Premier Renzi sul Referendum e ottenuto anche il disco d’oro: segno che Rovazzi ha conquistato l’Italia intera, o almeno più del 40% di essa.

Ad Imagine Saviano e Rovazzi hanno analizzato l’ascesa del giovane youtuber che, come ci ha tenuto a sottolineare, è un autodidatta ed è partito dalla sua cameretta prima a scrivere testi e ideare filmati per altri, poi ci ha letteralmente messo la faccia. Dai ragazzini di 5 anni ai signori di 70 anni – ha riferito a Imagine e a Saviano Fabio Rovazzi – tutti gli chiedevano un selfie insieme anche se, nonostante sia l’autore di ‘Andiamo a comandare’, “io non comando nemmeno al bar sotto casa mia” ha scherzato il cantante entrato nella scuderia di Fedez. Vedere ad Imagine Roberto Saviano che ospita e elogia Rovazzi ha lasciato gli spettatori a dir poco interdetti: lo youtuber non gode di grande stima sul web e i suoi detrattori sono parecchi (sempre un’inezia rispetto ai fan, ovvio), dunque su Twitter sono piovuti cinguettii poco piacevoli nei suoi confronti: “Rovazzi farà la fine de Paolo Brosio a vendere i mattoni de Maria... #imagine2016” ha commentato un utente, “Rovazzi è considerabile crimine contro l'umanità, agisce sulle menti deboli #imagine2016” ha tuonato un altro e ancora leggiamo “Se ha fatto i soldi Rovazzi c'è una speranza per tutti #imagine2016”

