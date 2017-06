Ilaria D'Amico addio al calcio? Ecco la dichiarazione inaspettata della compagna di Buffon

Dopo anni alla conduzione di Sky sport, Ilaria D'Amico dichiara di voler sperimentare e sarebbe pronta ad un addio al mondo del calcio. Cosa farà? Ecco la sua dichiarazione inaspettata

13 Giugno 2017

Ilaria D'Amico è uno dei volti più noti ed amati di Sky Sport: la giornalista ha saputo coniugare fascino e autorevolezza nella sua mission lavorativa, fino a diventare un punto di riferimento per tutti gli abbonati della tv satellitare.

Ora però, dopo tanti anni di calcio (e il fidanzamento con il capitano della Juventus e della Nazionale, Gigi Buffon), Ilaria D'Amico potrebbe decidere di lasciare questo mondo: è lei stessa a dichiararlo, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano.

“Ho voglia di sperimentare qualcosa di diverso -ha affermato Ilaria- Non so se sarà la politica, però vorrei tornare a raccontare da vicino i problemi delle persone. E' fatale che prima o poi lascerò il calcio: non subito, ma tra un po' succederà sicuramente. Solo che mi diverto troppo: mi sento sempre la bambina che guardava i mondiali dell'82 in giardino con la famiglia”

La giornalista romana ha già alle spalle la conduzione di programmi non sportivi, come il contenitore quotidiano 'Cominciamo bene estate', nel 2001, e il talk politico 'Exit' su La7, nel 2009: potrebbe essere la politica a tentarla di nuovo? E per questo nuovo amore sarebbe pronta anche a lasciare Sky?

Queste domande sono destinate a restare, per ora, senza risposta: le dichiarazioni di Ilaria avranno messo però sicuramente una pulce all'orecchio di fan e dirigenti...

