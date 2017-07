Nel 2001 la morte di Indro Montanelli, considerato tuttora il più grande giornalista italiano del '900

21 Luglio 2017

Il 22 luglio del 2001 l'addio a Indro Montanelli

Il 22 luglio del 2001 moriva a Milano Indro Montanelli, giornalista, saggista e commediografo italiano.

Nato nel 1909, Montanelli è tuttora considerato il più grande giornalista italiano del 900 e il simbolo, per quattro decenni, di uno dei giornali più importanti d’Italia, Il Corriere della Sera.

Negli anni ’70 si deve sempre a Montanelli la fondazione de Il Giornale, il cui primo numero uscì il 25 giugno del 1974: l’intenzione era quella di dar voce - attraverso la carta - alla piccola e media borghesia lombarda. L’obiettivo non era ben visto dalla stampa dell’epoca, eppure Montanelli portò a termine la propria missione, tanto che Il Giornale esiste e viene letto ancora oggi.

Scrittore, saggista e commediografo, Montanelli si è sempre contraddistinto per il suo stile limpido e conciso, ‘figlio’ di un giornalismo probabilmente al giorno d’oggi inesistente: le parole, a quei tempi, erano intrise di politica e ideologia, inevitabile quando si cresce tra atmosfere belliche, dopoguerra e quando si affronta persino la prigionia.

“Io mi considero un condannato al giornalismo, perché non avrei saputo fare niente altro” diceva Indro nel 1982 e la storia gli ha dato ragione: se il giornalismo italiano oggi è ciò che è, è anche grazie a persone che - come lui - hanno sempre difeso la libertà di parola, trovando nuove strade e percorsi inediti per esprimere e dipingere l’attualità del nostro paese.

