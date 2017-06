I Tre di Denari eliminati da Reazione a Catena sono pronti a tornare: ecco quando li vedremo di nuovo su Raiuno

I Tre di Denari dopo la clamorosa sconfitta a Reazione a Catena sono pronti a tornare in tv: dopo le polemiche sulla loro eliminazione è di poche ore fa la notizia che torneranno al game show condotto da Amadeus. Ecco quando li vedremo in tv

di Eleonora D'Urbano - 20 Giugno 2017

Addio ai Tre di Denari? Dopo il ricorso e l'eliminazione - condita da polemiche - i ragazzi torneranno a Reazione a Catena: ecco perché

Prima o poi sarebbe arrivato questo triste momento...I Tre di Denari sono stati eliminati da Reazione a Catena nella puntata di lunedì 19 giugno, ma già da qualche giorno gli spettatori del popolare quiz show di Raiuno avevano notato una certa disparità tra le parole che i tre amici di Muggiò dovevano indovinare e quelle che capitavano agli sfidanti e si erano precipitati a denunciare tutto sui social.

Con 35 puntate di permanenza e quasi 400mila euro, a cui vanno aggiunti chissà quanti cuori infranti e quanti punti percentuali di share in più, i Tre di Denari sono stati battuti da Le Caffeine che nell'Intesa Vincente hanno azzeccato una parola in più rispetto a Michael, Marco e Francesco.

Dopo aver vinto il ricorso per un errore del notaio, gli affezionati seguaci del programma condotto da Amadeus hanno fatto i salti di gioia nel rivederli presenti e più agguerriti di prima, ma l'entusiasmo è scemato pian piano quando il pubblico ha iniziato a percepire la loro stanchezza.

L'avventura del trio dorato che ci ha fatto sognare dall'anno scorso, tuttavia, non termina qui: Amadeus ha infatti annunciato che i Tre di Denari saranno i protagonisti di una serie di puntate speciali di Reazione a Catena che andranno prossimamente in onda in prima serata.

Non abbiamo il minimo dubbio che gli ascolti saranno da record, proprio come è stato il loro percorso fino all'eliminazione.

