I Fatti Vostri: chi è la nuova conduttrice che affiancherà Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli sta scegliendo la sua partner per la nuova edizione de I fatti Vostri. Ecco il nome della co-conduttrice che lo affiancherà per il programma di Raidue assieme a Giò Di Tonno.

di Eleonora D'Urbano - 20 Luglio 2017

I Fatti Vostri, con chi condurrà Giancarlo Magalli? Spunta l'indiscrezione

Non manca poi tantissimo all'esordio della nuova stagione de I Fatti Vostri, ciò nonostante la trasmissione di Michele Guardì, orfana di volti amatissimi come Adriana Volpe e Marcello Cirillo, non sembra del tutto pronta ad affrontare i grandi cambiamenti a cui sarà sottoposta a partire da settembre.

Sappiamo bene che, in seguito ai continui litigi tra la Volpe e Giancarlo Magalli, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di trasferire la conduttrice su Rai1 accanto a Massimiliano Ossini in Mezzogiorno in Famiglia – mossa che di fatto ha silurato Manila Nazzaro – e, a latere del casus belli che ha tenuto banco per mesi, l'altra vittima eccellente è stato Cirillo, sostituito da Giò Di Tonno.

Ma chi prenderà il posto di Adriana Volpe e affiancherà Giancarlo Magalli, fresco 70enne, alla conduzione? Posto che la Nazzaro ha perso irrimediabilmente terreno, in un primo tempo si era fatto il nome di Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, ma anche questa ipotesi non sembra attualizzabile.

È Blogo a diffondere una rosa di candidate perfette per I Fatti Vostri, da prendere tuttavia con le pinze vista l'elevata incertezza che si respira tra gli addetti ai lavori a un mese e mezzo circa dalla partenza.

Magalli potrebbe presto avere a che fare con Francesca Fioretti, ex gieffina diventata mamma da poco della piccola Vittoria, avuta dal calciatore Davide Astori; oppure con Laura Forgia, ex Professoressa bionda de L'Eredità che ha abbandonato il quiz game l'anno scorso per passare a Mediaset.

Inoltre circola il nome di Gloria Bellicchi, ex Miss Italia nel lontano 1998 e attuale compagna dell'Ispettore Coliandro Giampaolo Morelli, e Francesca Brienza, personaggio in parte nuovo sul piccolo schermo, conosciuta soprattutto agli spettatori di una emittente tv romana.

