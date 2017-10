GFvip al vetriolo, Marco Predolin esce per bestemmia

Marco Predolin esce dalla casa del Grande Fratelli Vip per bestemmia, una scelta inevitabile per la produzione ma alla fine rimane l'amaro in bocca.

Marco Predolin esce dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato una bestemmia durante la trasmissione. Per quanto possa essere comprensibile la decisione della produzione Predolin ha rappresentato per la trasmissione stessa un vero e proprio asso nella manica.

Protagonista di ogni puntata e leader indiscusso, Marco Predolin si è dimostrato uomo di peso ed umanità. Forse tradito dalla casa e dalla grande occasione, Predolin ha peccato di ingenuità fidandosi eccessivamente delle propria spontaneità permettendosi così una serie di scivoloni che lo hanno portato diretto all’uscita. Non si può fare un processo alle intenzioni, un bestemmia rimane tale e non è ammissibile in televisione ma sicuramente ci dispiace sia dal punto di vista umano che televisivo.

In una trasmissione concepita per divertire attraverso la sovraesposizione dell’ignoranza e del voyeurismo Predolin ha rappresentato sicuramente un aspetto positivo in moltissime occasione.

Ora non vogliamo perdonare Predolin, se è li al GFVip si presume che sia consapevole delle regole delle televisione e del buon gusto, ma ci auguriamo che questo episodio traumatico con una uscita tempestiva dal programma non lo ghettizzi nuovamente nell’oblio ma gli consenta di fare mente locale per riproporre la sua figura in una nuova versione lasciando il passato alle spalle.

Questo lo diciamo per due motivi, il primo dovuto al suo passato, la sua epurazione dallo star system è stata quantomeno simbolica il secondo è che, scivoloni a parte, Predolin è uscito sicuramente positivamente come uomo e personaggio.