Grande Fratello: a quanto ammonta la penale per abbandono della casa del Gf Vip? Svelato l'importo

Nessuno immaginava che la penale da pagare in caso di abbandono della casa del Gf Vip fosse così alta. Un tale ammontare farebbe desistere qualsiasi concorrente dalla volontà di lasciare il reality per raggiungere le proprie mura domestiche. Ecco di che cifra stiamo parlando

di Redazione - 03 Ottobre 2017

Vi siete mai chiesti a quanto ammonta la penale per abbandono della casa del GF VIP? Partecipare al reality è un'avventura con i suoi pro e i contro e Cristiano Malgioglio inizia a mal sopportare i suoi colleghi, la convivenza forzata, gli spazi ristretti e l'assenza di privacy tanto da minacciare di lasciare il programma il prossimo lunedì.

Se lo facesse, dovrebbe sborsare una bella cifra che farebbe desistere la maggior parte degli altri personaggi rinchiusi a Cinecittà. Al termine della quarta diretta, dopo una accesa discussione con Gianluca Impastato e Ignazio Moser il noto paroliere ha espresso la volontà di andarsene il prima possibile dal GF VIP, ma Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis hanno tentato di farlo ragionare:

“Sai che poi dovrai pagare una penale enorme? Saresti disposto a pagare? Guarda che sono 100.000€ Ci vogliono 100.000€ per lasciare il gioco”.

L'altissima penale non verrebbe applicata qualora si trattasse di gravi problemi di salute oppure – come abbiamo visto con Marco Predolin – un concorrente può mettere fine alla sua permanenza tra le mura della casa facendosi espellere per bestemmie, oltraggi e imprecazioni di una certa rilevanza.

La cifra spifferata è stata oggetto di diverse riflessioni sui social, alcune delle quali legate soprattutto al comportamento della regia ogni volta che i ragazzi iniziano a parlare di contratti, clausole e penali: “Appena si parla di penale e cose del genere subito si cambia regia #GFvip”, “La regia che cambia continuamente inquadratura ogni volta che si parla di contratto e penale da pagare ahahahah” oppure “Ho sentito la parola penale? Cambio di regia subito” sono soltanto alcuni dei cinguettii piovuti nelle ultimissime ore su Twitter.

Resta da capire se Cristiano Malgioglio, dato tra i papabili vincitori, cambierà idea oppure pagherà la penale pur di ritrovare la sua libertà al di fuori della dorata prigione in cui dovrà restare, salvo eliminazione, ancora per un bel po'.