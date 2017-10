La finale non ci sarà il 20 Novembre, Gf Vip cambia tutto: ecco quando finirà il reality show di Canale 5

Dopo quanto successo nella casa del Gf Vip, la produzione ha preso una decisione importante sul futuro del reality show. La finale non ci sarà più il 20 Novembre ma... Ecco gli ultimi aggiornamenti

02 Ottobre 2017

Il Grande Fratello Vip, giunto alla sua seconda edizione, ha raggiunto e superato gli obiettivi di share che si era posto: si è riusciti a creare quel giusto mix fra trash, divertimento ed intrattenimento che porta gran parte dei telespettatori a scegliere Canale 5 il lunedì sera (nonostante la Rai schieri fiction di alta qualità ogni settimana, stasera il Gf dovrà vedersela con 'La musica del silenzio', biopic di Andrea Bocelli).

Il pubblico premia il Grande Fratello non solo nel prime time ma anche nelle strisce pomeridiane e nell'H24 su Mediaset extra: per questo la rete ha deciso di chiedere a Endemol Shine di produrre altre due puntate del reality. L'anticipazione è di Tvblog: il Grande Fratello Vip passa da 11 a 13 puntate e la finale dovrebbe quindi andare in onda il 4 dicembre.

Le avventure dei vip quest'anno sono quindi molto seguite, merito probabilmente di un cast ricco di personalità forti, come Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, ma anche di elementi di rottura come Marco Predolin o Jeremias Rodriguez. Da non sottovalutare poi la presenza di personaggi amati dal pubblico come Carmen Di Pietro o Daniele Bossari e il grande seguito capace di muovere, nel bene e nel male, un personaggio proveniente da Uomini e donne come Giulia De Lellis.

Stasera la sfida al televoto è proprio fra Carmen Di Pietro e Daniele Bossari: qualunque sia l'esito il programma perderà un nome importante e una figura di riferimento nella Casa di Cinecittà. Nel frattempo, fra i fan su Twitter si fa largo una "pazza idea": l'allungamento di due puntate implicherà qualche nuovo ingresso vip nella Casa?