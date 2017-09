C'è davvero un cellulare nella casa del Gf Vip? Ecco gli indizi che alimentano il sospetto

Sta per scoppiare il caos nella casa del Grande Fratello: un concorrente del reality avrebbe portato con sé un telefonino. Se fosse davvero così rischierebbe una sanzione pesantissima. Il regolamento del Gf Vip, infatti, parla chiaro: ecco la lista degli oggetti vietati in casa

di Eleonora D'Urbano - 29 Settembre 2017

Striscia la Notizia è iniziato soltanto da qualche giorno, ma ha già messo a segno un ghiottissimo scoop per gli appassionati di complotti. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, nella puntata di mercoledì 27 settembre, hanno lanciato un servizio chiedendo se davvero ci sia un cellulare nella casa del GF VIP, secondo diverse segnalazioni arrivate al tg satirico.

Numerosi spettatori, infatti, hanno notato strane situazioni all'interno di Tristopoli, anomale interferenze e soprattutto qualcuno giura di aver sentito Jeremias Rodriguez esclamare ‘Prendi il cellulare, porta il cellulare' rivolgendosi a Veronica Angeloni nei primi giorni di permanenza nella stazione del GF VIP.

Iacchetti ha commentato “Alla faccia dell'isolamento” ricordando tuttavia che non è la prima volta che si scopre di un cellulare tra le mura del reality. Al GF 6 Augusto De Megni disse addirittura: "Il cellulare? L'ho lasciato di là”, mentre nell'edizione successiva nella notte si sentì la notifica di un SMS e qualcuno esclamò ‘messaggio'.

Per il momento pare che l'interferenza che gli spettatori hanno captato nel bagno di Tristopoli mentre Simona Izzo, Carmen Di Pietro, Carl Cruz e Cecilia Rodriguez si stavano truccando, fosse dovuto a un temporaneo malfunzionamento dei microfoni e non alla presenza di uno smartphone nascosto in casa. Staremo a vedere se Striscia la Notizia raccoglierà altri indizi che alimentano il sospetto.

Intanto ecco la lista degli oggetti vietati diramata dal tg di Antonio Ricci:

“Armi, telefono cellulare, radio tv, lettore cd, walkman, computer, agenda elettronica, orologio, sveglia, apparecchi elettronici e apparecchi a pila, calendario, agenda, ogni tipo di matita, carta, penna, droghe e stupefacenti di ogni tipo con eccezione di autorizzazione dal Grande Fratello”.