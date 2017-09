Bestemmia al Gf Vip, Daniele Bossari lo ha detto davvero? Ecco cosa è successo

Daniele Bossari ha bestemmiato in diretta al GF VIP? Il pubblico si divide su quanto detto dal conduttore tv. Ecco cosa è successo

di Eleonora D'Urbano - 28 Settembre 2017

SHARE

Si sta scatenando in queste ore una bufera su Daniele Bossari, considerato – insieme a Cristiano Malgioglio – uno dei papabili vincitori del GF VIP: la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia potrebbe però essere messa a repentaglio da una presunta bestemmia proferita ieri.

DANIELE BOSSARI E QUEL VIDEO CHE LO INCHIODA? ECCO COSA HA CHIESTO A IGNAZIO MOSER PRIMA DI NOMINARLO NELLA TERZA PUNTATA DEL GF VIP: GUARDA IL VIDEO

Pare che il conduttore di Mistero si sia lasciato scappare un ‘Dio bo’ durante una chiacchierata con gli altri inquilini e alcuni spettatori che in quel preciso momento erano sintonizzati su Mediaset Extra hanno condannato l’uscita di Bossari chiedendone l’espulsione.

Tanti altri, tuttavia, hanno fatto quadrato intorno al concorrente facendo luce sull’esternazione incriminata. Qualcuno ha sentito Daniele dire ‘Io boh’, altri invece lo scagionano e assicurano che ‘Dio bo’ – forma contratta di ‘Dio bono’ – non è una bestemmia nel senso più stretto del termine.

“Da Toscana quale sono non è per niente una bestemmia,lo diciamo quotidianamente, le bestemmie sono altre. Quindi evitate di rompere #GfVip” ha cinguettato una spettatrice, “È un modo di dire dialettale. Come ‘ma santo cielo’, poi bisogna anche contestualizzarlo e non è una bestemmia #gfvip” ha aggiunto un’altra a difesa del 42enne milanese, mentre c’è chi fa notare che Marco Predolin non ha avuto alcun problema nonostante abbia pronunciato frasi molto più gravi: “Se dovessero squalificare bossari per un dio bo.. predolin va espulso dal paese per 30 anni.. non era una bestemmia stop. #gfvip”.

Ci pare strano che uno come Daniele Bossari, fino ad ora leale, corretto ed educato con tutti, possa essersi macchiato di un tale peccato – e la maggior parte degli spettatori lo credono infatti innocente – ma la tensione che sta vivendo nella casa è parecchia e il clima inizia a farsi pesante.