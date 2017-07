Grande Fratello Vip, perde 75 kg ed ora è pronta ad entrare nella casa più famosa della tv

In autunno su Canale 5 torna il Gf Vip e già si fanno i nomi dei nuovi concorrenti del reality. Ad essere accolta nella casa ci sarà anche lei, il noto volto della tv che ha perso ben 75 kg grazie all’intervento allo stomaco e una dieta ferrea.

di Eleonora D'Urbano - 18 Luglio 2017

Al Gf Vip ci sarà proprio lei? Dopo la dieta e 75 kg in meno non vediam l'ora di vederla in tv

Come sarà la seconda stagione del Grande Fratello Vip e chi saranno i nuovi concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia? Ci giungono indiscrezioni rilevanti sulla possibilità che faccia parte del cast Nadia Rinaldi, l'amatissima attrice romana oggi 50enne che nell'ultimo periodo è stata più volte ospite dei salotti di Barbara D'Urso.

L'interprete di ‘Anni ‘90' e ‘Vacanze di Natale ‘91' ha rilasciato una intervista al settimanale Nuovo dove ha svelato come vede il reality in partenza a settembre prossimo, chi vorrebbe trovare in casa e perché lei è la persona giusta. Ricordiamo che Nadia Rinaldi non è una novellina di questo tipo di programmi: nel 2004, infatti, ha partecipato a ‘La talpa' e 9 anni dopo ha preso parte a ‘Jump! Stasera mi tuffo'.

Dal 2001, la simpatica attrice ha intrapreso un serio percorso di dimagrimento e grazie all'intervento di bypass gastrico e una dieta decisamente ferrea, ha perso progressivamente 75 kg dei 140 che aveva accumulato in passato.

Ora che è una donna nuova, Nadia Rinaldi vuole mettersi alla prova con il Grande Fratello Vip:

“Sono una persona che sa stare nel gruppo: non sono una di quelle che mette zizzania tra i concorrenti. Sono una donna autentica e sincera. Di solito – ha fatto sapere ancora a Nuovo – vengono scelti personaggi giovani, con un passato artistico breve. Io invece posso raccontare molte cose sulla mia carriera e sulla mia vita professionale”.

Abbasso i tronisti, l'attrice sarebbe contenta di vedere entrare in casa Alessandro Gassmann con cui – ha confessato – “sarei pronta persino a entrare nel tugurio”.

Non sappiamo se Ilary Blasi riuscirà ad esaudire il suo auspicio, ma come ci ha insegnato perfettamente Nadia, volere è potere e nulla è impossibile.

