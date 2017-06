Grande Fratello Vip 2: la prorompente showgirl assieme alla sorella animeranno la casa del noto reality

Dopo essere andato in fumo un reality che le avrebbe viste protagoniste, ora è quasi certa la partecipazione delle sorelle Buccino nella casa più famosa della tv: emergono le prime anticipazioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip

di Eleonora D'Urbano - 15 Giugno 2017

SHARE

Grande Fratello Vip 2, come vedreste Cristina Buccino e la sorella nel cast?

Dopo il successo della prima edizione, Mediaset ha riconfermato Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip 2 e se sappiamo che approssimativamente dovrebbe partire a settembre 2017, in merito al cast serpeggiano gossip, indiscrezioni e rumors, ma ancora ben poche sono le certezze.

Dalle pagine del sempre informatissimo Chi – Alfonso Signorini, tra l'altro, torna a far da spalla alla Blasi – apprendiamo che oltre a Ornella Muti e Naike Rivelli, nella casa più spiata d'Italia potrebbero arrivare le sorelle Buccino, Cristina e Maria Teresa.

La sexy ex naufraga Cristina, che aveva fatto impazzire Alex Belli e Rocco Siffredi in Honduras, potrebbe dunque tornare sul piccolo schermo e stavolta accompagnata da una delle due sorelle: la terza, Donatella, si è categoricamente rifiutata perché impegnata nell'organizzazione delle nozze con il manager Nico Guido.

CRISTINA BUCCINO SEXY COME NON MAI. LE TELECAMERE INQUADRANO PROPRIO LA'

Le tre bombastiche sorelle Buccino avrebbero dovuto seguire le orme delle altrettanto prorompenti sorelle Kardashian prendendo parte a un reality tutto per loro, ma il progetto sembra essere stato messo in stand-by e nel frattempo Cristina e Maria Teresa si consolerebbero con il Grande Fratello Vip 2.

Considerata la carica sessuale che entrambe emanano, non facciamo fatica a credere che la prossima edizione sarà particolarmente calda e che le due sorelle daranno parecchio filo da torcere a Ilary Blasi e alle donne della casa.

Per ora tutto tace a riguardo, ma se le sorelle Buccino parteciperanno ufficialmente al reality, gli ascolti saranno assicurati sia per le puntate serali che per i daytime: Cristina e Maria Teresa spendono già tanto tempo sui social a mostrare le loro curve mozzafiato, di certo non se lo faranno ripetere due volte davanti alle telecamere!

Fotogallery@Social