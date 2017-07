Gianna Nannini nella bufera, ecco cosa è successo durante la diretta di Wind Summer Festival

Gianna Nannini presente nella prima puntata del Wind Summer Festival è subito stata attaccata sui social. Per lei critiche e insulti quando è salita sul palco e... Ecco cosa è successo

di Giuseppe Guarino - 05 Luglio 2017

Il Wind Summer Festival è ormai uno degli appuntamenti tradizionali dell’Estate e, come tutte le manifestazioni canore, si portano dietro strascichi di critiche e commenti. Stavolta la vittima principale è stata Gianna Nannini, che è stata tra i protagonisti della prima puntata.

'E' ASSURDO', LA GAFFE DI GIANNA NANNINI CON MARIA DE FILIPPI FA INFURIARE IL PUBBLICO

La cantante toscana, premiata anche al Wind Music Awards per i tanti sold out del suo ultimo tour europeo, si è esibita in una versione riarrangiata della sua hit Io. Il pezzo è stato eseguito in un evidente playback, cosa che Gianna fa spesso quando compare sul piccolo schermo. Qualche tempo fa, lei stessa aveva dichiarato che “In televisione, chi fa rock e ha una voce come la mia, che ha bisogno degli strumenti dal vivo, deve farlo sempre in playback”.

Sia i telespettatori che i presenti dal vivo in Piazza del Popolo non hanno tuttavia potuto fare a meno di notare la cosa, lanciandosi sul web in tweet sarcastici e taglienti nei confronti della cantante.

C’è chi si è stupito dicendo: “Non ci credo che Gianna Nannini continui imperterrita a cantare sempre fottutamente in playback. EBBASTA!“; oppure chiedendosi il perché della scelta: “Il senso di Gianna Nannini che si presenta sempre con la stessa canzone, oltretutto in playback?”

Ai telespettatori non è infatti nemmeno sfuggito il fatto che la canzone presentata risalga ormai al 2006, tanto è vero che c’è chi ha commentato ricordando i tempi che furono: “Con ‘Io’ della Nannini si è tornati al Festivalbar”.

Ma la rocker non è stata la sola ad essere accusata di esibirsi in playback. La rete, impietosa, non ha perdonato nemmeno Fabio Rovazzi, Giorgia e i The Kolors, incolpati di aver cantato su una registrazione facendolo palesemente notare.