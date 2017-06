Giallo sull'addio di Alberto Angela alla Rai, ecco le sue parole

Alberto Angela resta in Rai o passa a Sky? Mentre i fan si disperano su Twitter con messaggi tipo "Ti prego Alberto Angela, non lasciare i poveri", arrivano le parole del conduttore di Ulisse sul suo futuro televisivo.

di Francesca Demirgian - 13 Giugno 2017

Sky, Discovery o ancora Rai? È giallo sul futuro di Alberto Angela. Il conduttore del programma Ulisse – Il piacere della scoperta, stando ad alcune voci girate nelle ultime settimane, potrebbe lasciare la tv pubblica per sbarcare altrove.

Dopo averci portato a scoprire, su Raitre, San Pietro e Firenze di notte, dal 13 giugno, il paleontologo ci porterà anche alla scoperta di una magica Venezia, nella trasmissione “Stanotte a Venezia”. Ma questo, secondo alcuni, potrebbe essere uno degli ultimi viaggi di Alberto Angela per la Rai.

Le ipotesi principali sono due: un passaggio a Sky per avere un canale tutto suo o a Discovery, canale interamente dedicato a documentari e approfondimenti scientifici.

Nelle ultime ore è stato lo stesso Alberto Angela a dire qualcosa sul suo futuro televisivo:

"Finora non ho rilasciato dichiarazioni e proseguo così. Faccio programmi e ho la fortuna di avere accanto persone di grande esperienza, dal regista ai tecnici fanno tutti un lavoro di massima qualità. Così continuerò a fare. Voglio che lo sappiano tutti. Del futuro non dico niente, diciamo che sono qui. Posso solo dire che continuerò a fare programmi di qualità".

Continua il mistero, dunque, sul futuro di Alberto Angela, ma al solo pensiero che possa davvero lasciare la Rai, tanti sono i fan a manifestare il loro dispiacere sui social network, in particolar modo su Twitter: “#AlbertoAngela che passa a #Sky... non subivo un simile trauma televisivo dai tempi del trasferimento di Mike Bongiorno a Fininvest”, ha cinguettato uno. "Ti prego Alberto Angela, non lasciare i poveri", ha scritto un altro, non abbonato a Sky. “Se #albertoangela lascia la Rai,è una tragedia per il paese!!”, ha aggiunto un terzo.

Insomma, l'addio di Alberto Angela alla Rai (anche se non ufficializzato) ha sconvolto in tanti, anche perché si andrebbe ad aggiungere a quello di Fabio Fazio (La7) e di Nicola Savino (Mediaset).

Non ci resta che attendere la conferma o la smentita da parte del diretto interessato.